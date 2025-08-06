Украинский президент побеседовал с американским коллегой по дороге из Сумской области.

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву.

Зеленский сказал, что по дороге от украинских защитников на Сумщине провел разговор с президентом Дональдом Трампом, который состоялся после визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву.

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"Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве", - детализировал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно защитит свою независимость:

"Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину".

Визит Уиткоффа в Москву

Сегодня в Москве прошли переговоры американского специального посланника Стива Уиткоффа с российскими властями. Переговоры продолжались около трех часов, после чего россияне заявили о "полезном и конструктивном" разговоре.

При этом в Офисе президента считают, что визит американского спецпредставителя в Кремль ничего не изменит в российско-украинской войне, потому что Россия не способна предложить приемлемых решений.

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