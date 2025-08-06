По его словам, ЧВК с перехватчиками могли бы быть очень полезными.

В связи с проблемами мобилизационного процесса Украине нужны новые решения, одним из таких могло бы быть создание частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил бывший народный депутат, военнослужащий Игорь Луценко для канала "Откровенно" на YouTube.

"Просто не доработало наше государство, наше общество. Прежде всего государство... Потому что вопрос мобилизации, вопрос привлечения мужчин, женщин в Силы обороны Украины был сброшен на рядовых сотрудников ТЦК. То есть этим не занимался ни президент, ни Совет национальной безопасности и обороны, ни Кабмин, ни Министерство обороны, ни даже Генштаб", - сказал он.

То есть, как отметил Луценко, все структуры с огромными полномочиями сбросили это на рядовых сотрудников ТЦК, которые фактически ничего не могут.

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"Они могут только пойти там и силой кого-то "запаковать". Политики по мобилизации у нас нет... Уже не говорю о том, что можно было бы придумать какие-то новые решения", - заметил эксперт.

В частности, по его словам, в Верховной Раде лежит минимум три законопроекта о том, что можно было создавать частные военные компании. Луценко подчеркнул:

"Сейчас как раз отличный момент для этого, потому что частная военная компания, которая владеет не автоматами, не пулеметами, не танками, а всего лишь перехватчиками, могла бы быть очень эффективной".

Иностранцы в украинской армии

Как сообщал УНИАН, Луценко заявил, что миллионы людей со всего мира, в первую очередь из Латинской Америки и Африки, готовы воевать за Украину, но не могут самостоятельно приехать в нашу страну.

По его словам, этим иностранцам нужно то, чтобы Украина как государство организовала им приезд, потому что "в Украину просто так без визы, без согласия Евросоюза" представителям Латинской Америки и Африки нельзя.

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