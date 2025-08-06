Эфиопия отказала РФ в аренде пассажирских самолетов: в Ethiopian Airlines назвали причины

Гендиректор Ethiopian Airlines Group назвал две причины, почему авиакомпания отказалась предоставить самолеты России.

Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines отказала России в аренде своих пассажирских самолетов. Об этом сообщает Addis Insight.

Отмечается, что Управление гражданской авиации Эфиопии признало факт переговоров с российской делегацией об аренде пассажирских самолетов. Тем не менее ведомство не имеет полномочий давать распоряжения авиакомпании Ethiopian Airlines.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев в разговоре с журналистами опроверг сообщения о переговорах с РФ по вопросу лизинга самолетов. Он подчеркнул, что никакого официального соглашения на встрече с российской делегацией достигнуто не было.

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Тасев поделился, что одной из причин отказа россиянам в аренде самолетов является то, что Ethiopian Airlines сейчас расширяет свою деятельность и нуждается в дополнительных самолетах. Также он указал на международные санкции в отношении России и риски несоблюдения требований США.

"Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные операционные и коммерческие связи с США", - объяснил Тасев.

В РФ хотят превратить пассажирские самолеты в "мобилизационные ракетоносцы"

Ранее в Defense Express писали, что в России обсуждают превращение самолетов типа Ту-214 и МС-21 в "мобилизационные ракетоносцы". Согласно этой идее, они смогут запускать крылатые ракеты вместо Ту-160 и Ту-95МС.

На базе Ту-214 могут создать не только ракетоносец, но и самолет дальнего радиолокационного слежения, самолет противолодочной обороны, разведчик, танкер и даже некоторые другие летательные аппараты.

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