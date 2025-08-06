DELTA успешно прошла реальное испытание боем: во время обороны Киева в 2022, во время уничтожения Черноморского флота.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписал приказ о внедрении системы DELTA на всех уровнях Сил обороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"DELTA - это боевая цифровая экосистема, которая создает технологическое преимущество украинской армии: позволяет видеть поле боя в реальном времени, планировать операции и обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками", - заявил Шмыгаль.

По его словам, DELTA успешно прошла проверку информационной безопасности и реальное испытание боем: во время обороны Киева в 2022 году, во время уничтожения Черноморского флота противника, освобождения острова Змеиный и деоккупации Херсона.

Видео дня

"Теперь она станет единым источником для обмена данными, ведь работает везде - с ноутбука, планшета, телефона, ее используют командиры всех уровней", - отметил министр.

Шмыгаль проинформировал, что ежедневно система поддерживает поражение более 2000 вражеских целей, а за год - это более полумиллиона верифицированных пораженных и поврежденных целей. Кроме того, DELTA постоянно обновляется. В частности, к системе добавилась платформа искусственного интеллекта, что позволяет автоматически выявлять вражескую технику в режиме онлайн.

Деятельность Минобороны: последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце июля правительство устранило административные барьеры для производителей боеприпасов, что позволит предприятиям, которые имеют необходимые технологии и компетенции, оперативно разворачивать производство. В частности, предусмотрено, что предприятия, которые уже получили статус производителя боеприпасов, взрывчатых веществ, продолжают свою деятельность, потому что это гарантирует, что уже запущенные производственные процессы не остановятся.

Также постановлением предусмотрено, что все свидетельства на хранение взрывчатых материалов военного назначения, продолжают свое действие на период действия нового Порядка. То есть производителям боеприпасов и взрывчатых веществ не нужно проходить бюрократические процедуры снова.

Вас также могут заинтересовать новости: