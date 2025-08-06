На этот раз речь идет о Серебрянском лесничестве, которое давно стало местом постоянной линии боевого столкновения без бесперспективности для врага, но теперь ситуация поменялась.

Оккупанты демонстрируют результат постоянного давления на позиции бойцов Сил обороны, где нашли очередные слабые места в обороне и пытаются максимально воспользоваться этой обстановкой.

Об этом говорится в сообщении проекта DeepState. На этот раз речь идет о Серебрянском лесничестве, которое давно стало местом постоянной линии боевого соприкосновения без бесперспективности для врага, но сегодня уже так сказать нельзя, отметили аналитики проекта.

"Противник, выискивая слабые позиции пролезает в тыл и пытается там закрепиться, вступая даже в бой уже с пилотами, которые этого просто не ожидают. Причиной этого стали проблемы в зоне ответственности одной из бригад ТрО, которым необходима поддержка и ресурсы... Сейчас ситуацию пытаются стабилизировать, но преобладающее количество пехоты противника дает возможность достигать успехов на участке", - рассказали о ситуации аналитики.

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Аналитики отметили, что военные ВСУ почувствовали значительное давление по отрезку Григорьевка-Серебрянка, где россияне нашли для штурмовых действий даже технику, но прожила она недолго.

"Экипажи дронов сразу встретили их огнем и умножили все попытки на ноль. Поэтому для врага остался единственный способ - продолжать лезть пехотой. Но последние несколько дней они снизили интенсивность штурмов, осуществляя, скорее всего, перегруппировку", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в проекте, также произошли изменения в районе населенных пунктов Торское и Заречное. Враг подобрался к первому, постоянно туда залезает и пробует закрепиться.

"Силы Обороны проводит зачистки и поражения дронами, поэтому Торское на сегодняшний день является динамичной зоной боевых действий, однако все идет к тому, что село перейдет в красную зону, ведь враг не прекращает заводить туда пехоту. Наряду с этим, оккупанты уже фиксировались в Заречном, но пока с одноразовой акцией захода", - сообщили аналитики.

Серебрянский лес: новости

Ранее командир 20 бригады оперативного назначения НГУ "Любарт" Вадим Крикун с позывным "Янки" рассказал, что воевать в Серебрянском лесничестве очень сложно, потому что из-за больших зарослей видимость была очень мала, врага определяли по звуку и поэтому часто были близкие стрелковые контакты.

В целом в этом году после тяжелых боев, Серебрянский лес почти полность уничтожен. Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады рассказывали, что там шли постоянные атаки оккупантов, а дроны и штурмовые группы противника не давали возможности передохнуть даже на мгновение.

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