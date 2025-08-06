Оккупанты демонстрируют результат постоянного давления на позиции бойцов Сил обороны, где нашли очередные слабые места в обороне и пытаются максимально воспользоваться этой обстановкой.
Об этом говорится в сообщении проекта DeepState. На этот раз речь идет о Серебрянском лесничестве, которое давно стало местом постоянной линии боевого соприкосновения без бесперспективности для врага, но сегодня уже так сказать нельзя, отметили аналитики проекта.
"Противник, выискивая слабые позиции пролезает в тыл и пытается там закрепиться, вступая даже в бой уже с пилотами, которые этого просто не ожидают. Причиной этого стали проблемы в зоне ответственности одной из бригад ТрО, которым необходима поддержка и ресурсы... Сейчас ситуацию пытаются стабилизировать, но преобладающее количество пехоты противника дает возможность достигать успехов на участке", - рассказали о ситуации аналитики.
Аналитики отметили, что военные ВСУ почувствовали значительное давление по отрезку Григорьевка-Серебрянка, где россияне нашли для штурмовых действий даже технику, но прожила она недолго.
"Экипажи дронов сразу встретили их огнем и умножили все попытки на ноль. Поэтому для врага остался единственный способ - продолжать лезть пехотой. Но последние несколько дней они снизили интенсивность штурмов, осуществляя, скорее всего, перегруппировку", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в проекте, также произошли изменения в районе населенных пунктов Торское и Заречное. Враг подобрался к первому, постоянно туда залезает и пробует закрепиться.
"Силы Обороны проводит зачистки и поражения дронами, поэтому Торское на сегодняшний день является динамичной зоной боевых действий, однако все идет к тому, что село перейдет в красную зону, ведь враг не прекращает заводить туда пехоту. Наряду с этим, оккупанты уже фиксировались в Заречном, но пока с одноразовой акцией захода", - сообщили аналитики.
Серебрянский лес: новости
Ранее командир 20 бригады оперативного назначения НГУ "Любарт" Вадим Крикун с позывным "Янки" рассказал, что воевать в Серебрянском лесничестве очень сложно, потому что из-за больших зарослей видимость была очень мала, врага определяли по звуку и поэтому часто были близкие стрелковые контакты.
В целом в этом году после тяжелых боев, Серебрянский лес почти полность уничтожен. Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады рассказывали, что там шли постоянные атаки оккупантов, а дроны и штурмовые группы противника не давали возможности передохнуть даже на мгновение.