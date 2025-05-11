По мнению президента Франции, безоговорочное прекращение огня не предусматривает переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной "первым шагом", но подчеркнул, что этого недостаточно. Реакцию Макрона опубликовало Le Figaro.

"Прямые переговоры, предложенные президентом России Владимиром Путиным между Россией и Украиной в ответ на "безусловное" прекращение огня, которого требуют Киев и его союзники, являются первым шагом, но этого недостаточно", - сказал Макрон журналистам, когда выходил из поезда в польском городе Перемышль после возвращения из Украины.

По его словам, "безоговорочное прекращение огня по определению не предполагает переговоров". Он сказал, что это встречное предложение продемонстрировало, что Путин "ищет пути вперед, но все еще имеет желание выиграть время".

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На вопрос, была ли это тактика промедления со стороны Путина, поскольку Макрон неоднократно обвинял Россию, французский президент ответил утвердительно: "Да, да, это так".

Появилась реакция Макрона на предложение Путина о переговорах в соцсети Х. Он, в частности, напомнил, что Украина с союзниками и при поддержке Трампа накануне сделали ясное предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня с понедельника.

"Президент Зеленский обязался, не ставя никаких условий. Мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Когда говорит оружие – переговоры не ведутся. Нет дискуссий о том, одновременно ли бомбардируют население. Сейчас для начала переговоров требуется прекращение огня. За мир", – написал Макрон.

Украина и РФ обменялись предложениями о мире

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после заседания "коалиции желающих" в Киеве 10 мая заявил, что Украина с союзниками требует от РФ 30-дневного прекращения огня с 12 мая. По его словам, прекращение огня должно быть безусловное, то есть без всяких условий, а "попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию". Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше.

Ночью 11 мая Путин выступил с заявлениями о войне против Украины. О предложении о прекращении огня на 30 дней он не упомянул, однако обвинил Украину в многочисленных нарушениях "перемирия". Также он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Турции без предварительных условий. "Те, кто действительно хочет мира, не могут этого не поддержать", - сманипулировал диктатор.

Зеленский ответил ему, подчеркнув, что именно прекращение огня должно быть первым шагом к началу переговоров между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что Россия подтвердит прекращение огня - "полное, длительное и надежное", - начиная с 12 мая, и заверил, что тогда Украина готова встречаться.

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