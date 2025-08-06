Предполагалось, что после модернизации "Адмирал Чабаненко" сможет нести, в частности, гиперзвуковые "Цирконы".

Ремонт и модернизация большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко" не будут завершены в этом году, как планировалось ранее. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Сроки окончания работ и выхода корабля на испытания пока неизвестны.

По мнению специалистов, "Адмирал Чабаненко" имеет шансы повторить судьбу печально известного тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который, как сообщалось ранее, хотят продать или отправить на металлолом.

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"Не исключено, что "Чабаненко" может ждать судьба "Кузнецова". Все зависит от того, как решит флот. Консервация - это однозначно списание через несколько лет. Потом им уже никто не будет заниматься", - говорит один из российских военных экспертов.

Среди главных проблем называют то, что разработку проекта начали еще в 80-е, и на сегодня многие технологии уже утрачены. Другие связаны с общим состоянием российской судостроительной отрасли, в частности - хроническим недофинансированием.

Отметим также, что ремонтом и модернизацией корабля занимается 35-й судоремонтный завод. Это то же предприятие, которое вело работы по "Адмиралу Кузнецову".

Напомним, "Адмирал Чабаненко" встал на ремонт в 2014 году. Изначально предполагалось, что работы займут несколько лет, однако затем сроки неоднократно смещали вправо.

Россияне хотели провести комплексную модернизацию, в частности, установить на корабле современное ракетное вооружение. Предполагалось, например, что "Адмирал Чабаненко" сможет нести гиперзвуковые ракеты "Циркон". Также корабль хотели переквалифицировать во фрегат.

Российский флот - последние новости

Недавно стало известно, что РФ может готовиться к церемонии официальной закладки атомной подводной лодки специального назначения "Оренбург", которая, вероятно, будет носителем подводного аппарата "Посейдон".

Также стоит напомнить, что в этом году российскому флоту передали новую стратегическую атомную субмарину "Князь Пожарский", которая относится к модернизированному проекту 955А "Борей-А".

Предполагается, что корабль несет 16 баллистических ракет "Булава" в вертикальных шахтах.

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