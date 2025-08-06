Дизайнер поделился секретами, которыми пользуются все модницы.

Правильно подобранный цвет - это один из факторов успешного образа. Он поможет подчеркнуть естественную красоту, добавить свежести и даже убрать несколько лишних лет. На какие именно оттенки следует обратить внимание, рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан.

Лавандовый - это один из лучших цветов, обладающих способностью омолаживать. Этот нежный пастельный оттенок сможет убрать некоторые недостатки внешности, при этом подчеркнув ваши достоинства. Он придаст образу яркости и эффекта цветения. Больше всего подходит светлокожим блондинкам с голубыми или серыми глазами.

Светло-голубой - это именно тот оттенок, который придаст вашему образу глубины и свежести. Так же как и лавандовый, этот цвет лучше всего будет смотреться на девушках со светлыми или русыми волосами, которые имеют голубые или зеленые глаза. Нежно-голубой идеально подойдет для летней поры.

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Нежно-розовый или колларовый. В отличие от голубого - эти цвета придадут образу теплоты и мягкости. Выбирая эти оттенки, вы можете забыть о макияже, ведь ваша кожа засияет естественным румянцем. Что самое приятное - так это то, что нежно-розовый и колларовый подойдут под любую внешность. То есть вы смело можете выбирать эти цвета и не переживать о своем внешнем виде.

Молочный - это еще один оттенок, который подойдет каждому и каждой. Он освежает и добавляет образу натуральности. Его также легко миксовать с другими цветами, например с бежевым, карамельным или нежно серым - именно такие сочетания выглядят дорого, элегантно и молодежно.

"Выбирайте оттенки, которые подчеркивают только ваши природные особенности, тогда ваш образ будет всегда молодым, ярким и гармоничным. Поэтому, если вы запомните все цвета, которые вам подходят, то вы будете моложе минимум на 10 лет!" - заверил Андре Тан.

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