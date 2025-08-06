В Минобороны рассказали, что делать, если отсрочка в "Резерв+" не оформляется.

В обновлении приложения "Резерв+" добавлена новая отсрочка - для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Отмечается, что для того, чтобы получить отсрочку, необходимо иметь такие данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования отметку об основном месте работы и зарплатную ставку не менее 0,75.

Также нужно иметь отметку о том, входит ли лицо в кадровую группу образовательного процесса в одной из сфер: высшем, профессиональном предвысшем, профессиональном образовании или работает на административной должности, относящейся к преподавательской категории.

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"Оформляется отсрочка просто: надо нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию - и впоследствии поступит уведомление с результатом", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочка в "Резерв+" не оформляется - нужно обратиться в учебное заведение - работодателя, который должен проверить и при необходимости уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Приложение Резерв+

В июле в приложении "Резерв+" запустился сервис - уплата штрафов. Военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.

В начале августа сервис оплаты штрафов в приложении "Резерв+" расширился, в нем появилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке. Для того, чтобы услуга работала должным образом, проводится бета-тестирование.

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