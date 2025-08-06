По словам Федиенко, это может быть оружие 60-70-х годов.

Украине передают оружие, которое мы восстанавливаем в течение 3-6 месяцев, и это постоянный процесс. Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко в эфире YouTube-канала "Суперпозиция".

"Из того, что я видел на фронтах, на ремонтных предприятиях, там не было современного оружия. Что происходит? То есть собирается по всему миру какой-то иногда "металлолом". Это те же Gepard или еще что-то, оружие 60-70-х годов. Если общество думает, что оно приехало и стало на боевое дежурство, то это не так", - сказал он.

По словам депутата, надо еще потратить примерно 3-6 месяцев для того, чтобы это оружие вообще физически заработало.

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"Общество может думать, что нам здесь в масле все выдают, поэтому мы не знаем, куда это девать. А нам выдают, к сожалению, то оружие, которое мы восстанавливаем. Это постоянный процесс восстановления этого оружия", - добавил Федиенко.

Оружие для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, Швеция, Норвегия и Дания выделили более 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины.

"Это очень сильная инициатива, которая значительно увеличивает наш потенциал защиты жизни. Вчера 500 миллионов евро от Нидерландов, теперь еще решение на полмиллиарда долларов. Это будет ощущаться. И это будет хорошим примером для других стран НАТО, чтобы усилить связи между Америкой и Европой в контексте безопасности и чтобы гарантировать защиту от российских ударов", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина ценит вклад партнеров в развитие совместных оборонных производств и силы украинского оборонного производства.

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