Некоторые украинские продукты больше не поедут в ЕС: разрешенный объем экспорта исчерпан

5 июня был последний день действия автономных торговых мер Евросоюза для Украины.

Украина полностью исчерпала квоту Европейского союза на мед, а также почти полностью исчерпала квоту на сахар. Об этом УНИАН сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"У нас полностью исчерпана квота на мед. Ее объем был на уровне 3,5 тысяч тонн и они уже исчерпаны. Почти исчерпана квота на сахар - на вот этот переходный период "7/12" у нас было 11,7 тыс тонн", - рассказала председатель комитета по евроинтеграции УКАБ Александра Авраменко.

Также Украина почти исчерпала квоты на поставку сухого молока (по другим данным - квота на экспорт этого продукта уже исчерпана).

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"Емкость квоты была немного больше, чем 2900 тонн", - отмечает специалист УКАБ.

Кроме этого, исчерпана квота на яйца, но история с экспортом этого продукта несколько отличается от всех других товарных квот.

"Яйца экспортируются по мировой квоте Евросоюза, согласно которой доступ к рынку ЕС более либерализован, чем если бы мы исчерпали всю квоту и после того платили пошлину, которая действует на украинскую продукцию", - говорит Авраменко.

Поэтому, хотя Киев и исчерпал квоту, по факту украинский экспорт все равно продолжается. Похожую ситуацию можно видеть и в случае с кукурузой. Стоит также сказать, что есть квоты, которые Украина уже исчерпала примерно наполовину.

"Это солод - мы исчерпали почти 52% из 4 тысяч тонн. Это крахмал - исчерпано 60% из квоты в 5,8 тысяч тонн. Есть томаты, где исчерпано почти 50% из 5833 тонн", - добавляют в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Окончание "торгового безвиза"

С 4 июня 2022 года в ЕС ввели для Украины льготный торговый режим, который продлили в позапрошлом году (и затем, в мае 2024-го - еще на один год).

"Торговый безвиз" ввели для того, чтобы оказать поддержку экономике нашей страны после российского вторжения. По словам специалистов, этот шаг действительно существенно помог нашей стране в сложный период.

Как сообщили ранее в Минэкономики, в 2024 году удельный вес торговли товарами с ЕС находился на уровне почти 54% от общего объема торговли Украины. Выручка от экспорта в Евросоюз по результатам 2024 года выросла на 16,1% - до 24,8 млрд долларов.

В апреле стало известно, что Еврокомиссия не будет продлевать "торговый безвиз" с Украиной после 5 июня. Де-факто это означало возвращение торговли между Украиной и ЕС к тем условиям, которые были до войны.

Напомним также, что в июне сообщалось о продлении Евросоюзом "торгового безвиза" для стали и железа из Украины на три года.

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