Первый рейс будет без пассажиров.

Поезд Киев-Кишинев-Бухарест возобновляет движение в тестовом режиме, сообщает Moldova Liberă.

По данным издания, в первый рейс поезд выедет из столицы Украины в ночь с 7 на 8 августа и прибудет в Бухарест в ночь с 8 на 9 августа.

В обратном направлении поезд отправится следующей ночью. На первый рейс билеты продавать не будут, поскольку он будет тестовым.

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Предполагается, что два украинских вагона будут присоединены к поезду Кишинев - Бухарест и продолжат движение в столицу Румынии.

"В перспективе маршрут будут обслуживать четыре вагона. Это будет первый запуск рейса с начала войны в Украине", - добавляют журналисты.

Новые международные маршруты "Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, осенью 2024 года "Укрзализныця" объявила о запуске ряда международных маршрутов. В частности, с 15 декабря 2024 года поехал в первый рейс поезд Киев-Будапешт №9/10. В этот же день было запущено железнодорожное сообщение со столицей Словакии Братиславой.

В то же время перевозчик предупредил об изменении маршрутов, следующих в Будапешт из-за ремонта на станции Будапешт-Келети. Так, поезд №9/10 Киев - Будапешт - Киев будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети.

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