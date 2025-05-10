Зеленский заявил, что США поддерживают Европу в этой инициативе.

Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с понедельника, 12 мая. Оно должно продлиться минимум 30 дней, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с "Коалицией желающих".

"Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки. Безусловное прекращение огня означает - без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше", - заявил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что в координации с США вполне возможно обеспечить мониторинг прекращения огня. 30 дней прекращения огня, по словам Зеленского, дадут реальный шанс дипломатии.

"В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических, гуманитарных основ мира. Мы приветствуем то, что требование прекращения огня и перехода к содержательной дипломатии поддерживают все. Не только страны Европы, но и США, которые предложили это первыми", - отметил президент Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что хоть главную роль в мониторинге должны сыграть США, участие в этом будут принимать все партнеры.

"В случае нарушения мы пришли к соглашению о введении против РФ масштабных санкций. Этот вопрос будет подготавливаться и координироваться американцами и европейцами", - подчеркнул Макрон.

Другие новости о сегодняшней встрече "Коалиции желающих"

Ранее УНИАН сообщал, что утром 10 мая в Киев приехали лидеры нескольких европейских стран, включая Макрона, Стармера, Дональда Туска и нового канцлера Германии Фридриха Мерца.

Кроме того, одним из главных моментов этой встречи был телефонный разговор всех пяти лидеров с президентом США Трампом относительно мирной инициативы.

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