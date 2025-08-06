Погибшему спасателю было всего 23 года.

В среду, 6 августа, российские террористы ударили по Никополю Днепропетровской области. Среди погибших и пострадавших есть спасатели.

"Сегодня вечером в Никополе из-за артобстрела погибли три человека, среди которых – спасатель. Ранения получили еще четыре человека, из них 3 сотрудника ГСЧС", – сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии противника, когда проводили обследование территории после предыдущего вражеского обстрела. В результате российской атаки произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС.

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Россияне убили 23-летнего спасателя Даниила Хижняка.

Впоследствии в ГСЧС розпровили, что погибший Даниил Хижняк был старшим лейтенантом службы гражданской защиты. Он находился в рядах ГСЧС с 2019 года.

"Его преданность делу и мужество навсегда останутся в памяти коллег. Он был настоящим героем, готовым всегда спасать жизни и помогать другим", – говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине: другие новости

Утром 6 августа российские захватчики сбросили авиабомбы на Запорожский район – под удар попала база отдыха. В результате российской атаки погибли два человека, еще 12 получили ранения. В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших двое детей.

Накануне оккупанты массированно ударили по Лозовой Харьковской области. Это была самая массированная атака на город с начала полномасштабной войны. Под ударом была железнодорожная инфраструктура.

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