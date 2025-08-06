Эксперименты оккупантов: 'Флеш' указал на особенность 'Шахедов' с противотанковыми минами

Пока это экспериментальные изделия оккупантов.

Российские оккупанты начали прикреплять к своим ударным дронам типа "Шахед" кассеты с противотанковыми минами. Специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в Facebook указал на особенность некоторых таких БПЛА.

"Для крепления контейнеров с минами к "Шахедам" инженеры Алабуги применили крепеж канализационных труб", - поделился эксперт.

"Флеш" считает, что серийные "Шахеды" с противотанковыми минами не будут иметь такую же конструкцию. Он подчеркнул, что пока это экспериментальные изделия.

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Ранее "Флеш" рассказывал о том, что кассеты с противотанковыми минами, которые россияне крепят к "Шахедам", имеют магнитный детонатор. Они реагируют на технику рядом.

"Пока что замысел противника непонятен, что они хотят минировать и зачем. Может, это теракты на дорогах общего пользования, а может – попытка атаковать наше сельское хозяйство", - писал эксперт.

Россия наращивает производство "Шахедов"

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что россияне хотят запускать одновременно 2000 дронов по Украине. В связи с этим они наращивают производство "Шахедов", а также строят дополнительные пусковые площадки.

Криволап отметил, что в Алабуге россияне построили новые производственные корпуса. Также они строят общежития для персонала.

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