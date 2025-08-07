Чтобы провести день 7 августа 2025 года с пользой для здоровья, запомните его обычаи.

7 августа 2025 года - интересная дата календаря со множеством обычаев. О народных традициях следует узнать тем, кто хочет оздоровиться. Мы рассказали детали о том, что в праздник сегодня стоит сделать и каких действий нужно избегать.

Какой сегодня праздник в мире

Самые всемирно известные именинники сегодняшней даты - это дипломат Ральф Банч, основатель Википедии Джимми Вейлз, актриса Шарлиз Терон, иллюзионист Джеймс Рэнди, актер Дэвид Духовны, рок-музыкант Брюс Дикинсон.

Крупных международных торжеств нет, но известны небольшие праздники сегодня, которые можно отметить при желании - День холостяка, День профессионального спикера, День работников маяков, День бессмысленной упаковки.

Какой сегодня праздник в Украине

Несколько наших национальных знаменитостей родилось в эту дату - писатель Пантелеймон Кулиш, историк Дмитрий Абрамович, певица София Ротару.

Ни один праздник сегодня в Украине не празднуется, но есть несколько занимательных давних верований.

Какой сегодня праздник церковный

В современном стиле принято чествовать мученика Марина Кесарийского, постника Пимена Печерского и преподобного Пимена Многоболезненного. В старом стиле наступает 7 августа праздник Успения праведной Анны.

Какой праздник 7 августа народный

Наши предки считали, что 7 августа лето переходит в осень, и по приметам прогнозировали зимнюю погоду:

аисты уже улетают в теплые края - к холодной зиме;

чем больше ягод на калине, тем больше снега будет зимой;

если день безоблачный, то скоро потеплеет.

Обычаи дня обусловлены тем, какой сегодня церковный праздник наступает у православных. У наших предков дата получила названия Марины-Пимены, Анна Холодная и Анна Зимоуказательница. Очень счастливой приметой считается увидеть аиста возле дома.

Удачным сегодня праздник считается для лечения, оздоровления, операций. Чтобы иметь крепкое здоровье, нужно приготовить блюда из малины, а также сделать доброе бескорыстное дело. Сделанное добро оздоровит человека.

Что нельзя делать сегодня

Вспоминая, какой сегодня праздник в народе, становится понятно, почему запрещено обижать аистов и отказывать в помощи нуждащимся. Ещё один запрет дня связан с конфликтами - не стоит ругаться с близкими и вспоминать старые обиды.

