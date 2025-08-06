Сумки относятся к культуре шнуровой керамики, представители которой жили по всей Европе.

Археологи в Германии обнаружили останки трёх женщин эпохи медного века, погребённых с "кенгуру" - большими сумках, украшенных сотнями собачьих и волчьих зубов. Об этом пишет Live Science.

Интересно, что ткань или кожа сумок давно исчезли, но проколотые зубы животных, обнаруженные в трёх отдельных могилах, позволяют предположить, что они были пришиты к сумкам в шахматном порядке, подобно черепице. Сумки относятся к культуре шнуровой керамики, представители которой жили по всей Европе - от Скандинавии до Альп и территории современной Украины - между 2900 и 2350 годами до нашей эры.

"Расположение зубов в могилах - редкий намёк на категорию находок, которые, как правило, полностью исчезают. Добыть собачьи зубы и изготовить мешочки было непросто, поэтому эти украшенные мешочки, скорее всего, были маркерами высокого социального статуса", - сказал Оливер Дитрих, археолог и представитель Государственного управления по управлению культурным наследием и археологии Саксонии-Анхальт.

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Археологи считают, что мешочки были около 30 сантиметров в ширину и 20 сантиметров в глубину. Каждый был покрыт почти 350 собачьими зубами, а именно клыками и резцами собак среднего размера, похожих на современных малых мюнстерлендеров, которых разводили для этой цели и убивали в молодом возрасте.

Интересно, что женщины из знати, вероятно, носили мешочки на широком ремне, украшенном волчьими зубами. Несколько лисьих зубов и их имитаций, вырезанных из кости, позволяют предположить, что они использовались для замены собачьих или волчьих зубов в случае их утраты, говорится в заявлении.

Важно, что размеры мешочков и наличие внутри одного из них детских костей указывают на то, что мешочки использовались в качестве переносок для младенцев. Голова, руки и ноги младенца не поместились бы в сумку, но младенцы, лежащие на спине, вероятно, были укрыты небольшими одеялами, украшенными собачьими молярами. Одеяла были расшиты блестками, но неясно, из какого материала были сделаны эти украшения.

Дитрих сказал, что драгоценность сумок может объяснить, почему они были найдены лишь в небольшом количестве захоронений культуры шнуровой керамики. Новые раскопки, проведенные перед запланированным строительством линии электропередачи недалеко от деревни Краушвиц в Саксонии-Анхальт, обнаружили 10 женских захоронений культуры шнуровой керамики, но только в двух из них были сумки. Третье захоронение с сумкой было обнаружено в Нессе, деревне, расположенной чуть более чем в 1,7 километра от основного места археологических раскопок.

В последнем захоронении в мешочке находились останки новорожденной. Исследователи проанализируют останки женщины, чтобы определить её возраст на момент смерти. Если сохранится достаточное количество ДНК новорожденной, они также проверят родство ребёнка с женщиной.

Отмечается, что захоронения близ Краушвица находились рядом с гораздо более древними курганами Баальбергской культуры возрастом 6000 лет, существовавшими в период неолита между 4100 и 3600 годами до н.э. Люди Баальбергской культуры хоронили своих умерших под деревянными конструкциями, но к моменту появления культуры шнуровой керамики в медном веке, также известной как энеолит, они вышли из моды. Дитрих добавил:

"У каждой культуры есть свой уникальный набор правил и норм, в соответствии с которыми развиваются социальные отношения. В отличие от более ранних культур среднего неолита, люди эпохи энеолита намеренно подчёркивали пол умершего в погребениях, а также определённые социальные роли".

Инетересно, что мужчин в культуре шнуровой керамики хоронили лёжа на правом боку, а женщин - на левом. Погребальный инвентарь, такой как топоры, предназначался для мужчин-воинов, а украшения и украшения - в женские могилы. Представителей обоих полов почти всегда хоронили головой на юг.

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