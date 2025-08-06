Традиционно сюда едет больше туристов, чем в любой другой город, и возможно, проблема именно в этом.

Путешествия за границу является одним из самых интересных способов провести отпуск, но в последние годы большой проблемой стало чрезмерное количество туристов во многих популярных местах. И один город в этом вопросе держит печальное первенство, пишет Express.

Недавно проведённое исследование Deluxe Holiday Homes проанализировало "плотность" туристов на квадратный километр в популярных туристических городах по всему миру. Результаты показали, что 8 из 10 городов с наибольшим количеством туристов на квадратный метр расположены в Европе, остальные - в Северной Америке.

Как показало исследование, безусловным лидером этого списка является Париж, в котором в прошлом году побывало более 350 тысяч туристов на квадратный километр площади. Соотношение гостей к жителям города составило 1708%, то есть разница составила 17 раз!

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Такое внимание к городу является заслуженным, ведь Париж имеет большое количество исторических и культурных достопримечательностей, которые привлекают туристов. Но многие из них уезжают домой совершенно разочарованными, пишет Express.

На популярном туристическом портале Tripadvisor люди высказывают свои претензии к столице Франции. Чаще всего люди жалуются на огромные очереди к любой более-менее интересной достопримечательности, а также на стаи карманников повсюду.

"Если вы хотите потратить кучу денег на многочасовое стояние в очередях, посещая все эти места с тысячами людей, приезжайте в Париж. Люди здесь грубые, и вы не можете безопасно передвигаться по метро после 21:00", - написал один пользователь.

Многие люди в отзывах о Париже не советуют тратить свои деньги ради возможности посетить Эйфелеву башню, потому что этот город хорошо умеет портить туристам настроение.

"Мы встретили супругов в возрасте более 50 лет, которые отдыхали в Европе. Они были расстроены и несчастны, потому что украли их кошелек и билеты на отель, которые они хранили в сумочке", - написал один из комментаторов.

Справедливости ради стоит сказать, что есть и положительные отзывы.

"Ах, наслаждение Парижа! Поездка в Париж - это как посещение мавзолея, величие стольких исторических памятников - это незабываемый сувенир", - написал кто-то из туристов.

Другие туристические новости

Как писал УНИАН, в ближайшие дни в Испании ожидают масштабные забастовки работников аэропортов. В частности, из-за протестов не будут полноценно работать аэропорты Барселоны, Мадрида, Севильи, Аликанте, Ибицы, Малаги, Пальмы-де-Майорки, Тенерифе-Южный, Жироны, Лансароте и Сантьяго-де-Компестела.

Также мы рассказывали, что в последнее время значительно увеличилось количество отелей, где не разрешается проживание с детьми. Многие туристы стремятся насладиться спокойным отдыхом без шума и беспорядка, который вызывают даже не свои, а чужие дети.

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