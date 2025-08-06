Союзник страны-агрессора обеспокоен своим южным направлением.

Минобороны Беларуси начало формировать новую десантно-штурмовую бригаду, которую разместят на границе с Украиной. Об этом сообщает Белта со ссылкой на командующего силами специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Беларуси Вадима Денисенко.

"На сегодняшний день в состав ССО вошел зенитно-ракетный полк. Сейчас мы находимся на стадии завершения, и в этом году будет создан еще и реактивно-артиллерийский полк. Он уже на процентов 70 готов. Сейчас идет проработка вопроса создания бригады управления", - заявил он.

По словам Денисенко, режим Александра Лукашенко очень обеспокоен ситуацией на границе с Украиной, в связи с чем принято решение усилить это направление.

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"На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады. И вот на сегодня мы уже начали формирование этой бригады. Уже сформирован один из батальонов", - сказал он.

Отмечается, что новая 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая уже на этапе формирования умудрилась получить почетное звание гвардейской, будет располагаться в Гомельской области, т.е. к северу от украинских Черниговской и Киевской областей.

Военные учения в Беларуси

Как писал УНИАН, в сентябре на территории Беларуси состоятся масштабные военные учения с участием армии РФ. Ожидается, что они будут примерно вдвое меньше по масштабу, чем аналогичные учения 2021 года, на которых россияне отрабатывали вторжение в Украину.

Эксперты призывают не драматизировать, поскольку такие учения действительно проходят регулярно. Однак есть ряд признаков, по которым можно будет судить, насколько это будут обычные учения или прикрытие для очередной военной авантюры Кремля.

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