Все последние месяцы президент США только и делал, что устанавливал дедлайны, а потом ничего не делал, когда Россия их игнорировала.

Кремль не верит в готовность Дональда Трампа ввести новые действительно болезненные санкции против России, потому что за полгода у власти новый президент США уже доказал, что его ультиматумы ничего не стоят. Такое мнение в комментарии британскому каналу Sky News высказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Проблема в том, что Трамп весной, возможно, трижды, устанавливал дедлайны продолжительностью две недели. Каждый раз россияне ничего не делали, чтобы уложиться в дедлайн, а Трамп ничего не делал в плане карательных мер против Москвы. Поэтому я не уверен, насколько серьезно они [в Москве] относятся к этому пятничному дедлайну", - сказал дипломат.

Пайфер отметил, что Владимир Путин постоянно пытался изобразить себя человеком, готовым к мирным переговорам, но при этом не шел ни на какие реальные компромиссы.

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"Я думаю, что Путин пытается затянуть время с Трампом, давая российским военным возможность действовать против украинцев на местах", - добавил он.

По мнению Пафера, вместо введения тарифов на товары из Индии, которая до сих пор покупает российскую нефть, лучшим вариантом наказать Россию было бы окончательно конфисковать почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов и передать их Украине.

"Это будет сигналом для Путина, что Украина будет иметь финансирование для продолжения этой войны в течение пяти, шести, семи лет. А потом Путин должен спросить себя, готов ли он продолжать платить цену потерянными российскими жизнями, которую мы видели в течение последних двух-трех лет?" - резюмировал дипломат.

Ультиматум Трампа России

Как писал УНИАН, в конце июля президент США установил новый срок ультиматума России: окончание войны до 8 августа, или введение новых санкций, в том числе против стран-покупателей российской нефти.

Сегодня специальный посланник Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с Путиным, которые президент США затем охарактеризовал как "очень продуктивные". По словам Трампа, был достигнут "значительный прогресс". Однако какой-то конкретики он не привел.

Затем состоялся телефонный разговор Трампа с группой европейских лидеров, среди которых был и президент Украины. После этого разговора Зеленский сообщил, что Россия больше настроена на прекращение огня, но важно, чтобы Кремль больше не обманывал Украину и США.

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