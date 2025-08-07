Рубио говорит, что основную роль в решении войны будут играть территориальные вопросы.

Соединенные Штаты Америки считают, что стали ближе к завершению войны России против Украины, чем раньше.

Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News. По его словам, теперь в Вашингтоне имеют лучшее понимание условий, при которых Россия могла бы прекратить войну.

Он также добавил, что в Штатах считают, что на определенном этапе переговоров должно быть объявлено о прекращении огня. Рубио говорит, что основную роль в решении войны играют территориальные вопросы.

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Говоря о возможной встрече президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным, он заявил, что пока неизвестно, состоится ли она на следующей неделе. Это зависит от того, насколько сторонам удастся продвинуться в вопросе мирного урегулирования в Украине. В то же время лидеры США и России могут провести телефонный разговор в ближайшие дни, однако пока он еще на запланирован.

Что касается новых санкций против России, то, по словам Рубио, решение о введении дополнительных ограничений Трамп примет в течение ближайших 24-36 часов.

Война в Украине и США: другие новости

Спецпосланник США Стивен Уиткофф совершил визит в Россию, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп назвал встречу очень продуктивной.

Эта встреча длилась несколько часов. Во время нее правитель РФ выразил желание встретиться с Дональдом Трампом, сообщали в СМИ.

Кроме того, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Позже глава украинского государства сказал, что Россия, похоже, теперь больше настроена на прекращение огня.

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