Основная цель Курской операции была - не дать противнику наступать на Сумщину и заставить его тушить пожар на собственной территории.

Об этом сказал бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол, известный под позывным "Формоза" сказал в интервью Главкому. "Заставить противника перебросить сюда определенные части, группировки, отрывать от направлений их будущих действий в Донецкой области и на юге. Чтобы остановить наше наступление, россиянам пришлось перебросить на Курщину свои элитные войска, кое-где вводить в бой резервы. Им пришлось сосредоточить на Курщине группировку численностью около 60 тыс.", - рассказал генерал.

Апостол подчеркнул, что это история, которую Россия уже никогда не сотрет.

"Это подняло имидж Украины в мире. Вы видели, какой была реакция России и мирового сообщества - они и представить не могли, что ВСУ на такое решатся", - сказал Апостол.

Военный добавил, что основной цели эта операция достигла.

"Операция продолжается и сейчас и частично выполняет свою функцию - противник до сих пор держит свою группировку на этом направлении. Это элитные 83-я, 11-я, 76-я бригады российских ВДВ, 106-я дивизия ВДВ, группировка морской пехоты, а именно 40-я бригада, 155-я, 810-я и 177-й полк морской пехоты. Также есть пехотные подразделения, в которых воюют ДНРовцы, - мы нескольких взяли в плен", - сказал генерал и добавил, что эта группировка могла бы двигаться на других направлениях.

Относительно применения россиянами FPV-дронов Апостол отметил, что это один из очень мощных видов оружия и именно на Курщине впервые в таких масштабах россияне использовали FPV-дроны на оптоволокне.

"Если бы не оптоволокно, то на той территории операция еще бы продолжалась", - высказал мнение генерал.

Курская операция

ВСУ зашли на территорию Курской области ровно год назад - 6 августа 2024 года.

Действия украинских военных застали врасплох врага. Россиянам в спешке пришлось перебрасывать на Крущину свои силы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Курская операция ВСУ удерживает значительное количество российских войск от активных наступлений на фронте в Украине.

