Президент Украины также объяснил, каким должен быть первый шаг.

Прекращение огня должно быть первым шагом к началу переговоров между Россией и Украиной.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня", - подчеркнул он.

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При этом отметил, что необходимо прекращение огня уже с 12 мая. "Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - отмечает Зеленский.

Потенциальное перемирие с Россией - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 мая российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлениями относительно войны, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Кремлевский диктатор заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров. Он обвинил Украину в срыве переговоров в 2022 году, и предложил восстановить их 15 мая - в Турции, без предварительных условий. Завтра он поговорит об этом с турецким лидером Эрдоганом.

Диктатор Путин обвинил Украину в многочисленных нарушениях "перемирия" - моратория на удары по энергетике, "пасхального перемирия", а также "перемирия" на 9 мая, объявленного Россией в одностороннем порядке. Об атаках на украинскую инфраструктуру и мирные города правитель РФ и не вспомнил.

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