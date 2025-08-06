Также россияне не будут довольствоваться оккупацией лишь части территории Украины.

Российская Федерация не собирается прекращать геноцидную войну, поскольку стремится к полному уничтожению Украины и украинцев.

Такое мнение высказал военный Игорь Луценко во время интервью для канала "Откровенно" в Youtube. Луценко отметил, что позиция России в войне остается неизменной, потому что помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял о готовности "воевать вечно".

"То есть, мы сейчас на начальном этапе российско-украинской войны. Надо готовиться к худшему сценарию, и этот сценарий был откровенно озвучен врагом. И поэтому, Трамп, известный тем, что делает экстравагантные заявления. Вот экстравагантное заявление, в данном случае, тоже нам понятно. Никакие россияне 8 августа никаким образом не остановятся", - подчеркнул Луценко.

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Также он прокомментировал заявление президента Чехии Петера Павела о том, что временная оккупация украинских земель Россией может стать ценой выживания Украины как суверенного государства.

"Уверен, и, это подтверждено многими высказываниями и позициями российской стороны в том, что их цель - это геноцид Украины и украинцев. И в этой цели временная оккупация - это лишь временная оккупация. То есть, временная она в нашу сторону, а не в их. Временная означает, что они временно оккупируют, а дальше будут все оккупировать. Потом снова пойдут дальше. Поэтому, никаким образом мы не откупимся от России частичными уступками. Мы должны понимать, что российская нация хочет, чтобы украинская нация исчезла. Это консенсус, который толкает Россию в войне дальше и дальше, и им это все нравится", - констатирует Луценко.

По его мнению, единственное, что не устраивает захватчиков, это темпы оккупации Украины, но они понимают эти "сложности на пути, и готовы терпеть".

Луценко подчеркивает, что Украине надо ориентироваться именно на этот план россиян, и исходить из того, что они будут всячески пытаться уничтожать украинцев.

Ультиматум Трампа России

Ранее президент США Дональд Трамп объявил для России дедлайн до 8 августа на прекращение войны против Украины. Президент США пригрозил РФ высокими тарифами и вторичными санкциями, если не прекратятся убийства в Украине.

В то же время, по данным Reuters, российский диктатор Владимир Путин не хочет сворачивать войну против Украины, поскольку российская армия продвигается на фронте, а положение Украины является сложным. Также российский Генштаб заверил Путина в том, что украинский фронт развалится через два-три месяца.

Недавно президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что на Западе хотят, чтобы Украина выжила как суверенная нация. В этой связи, по его мнению, если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то это приемлемая цена.

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