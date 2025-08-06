Некоторые кусты, деревья и травы - идельное убежище для кровососущих паразитов.

Клещи – известные вредители, которые без предупреждения присасываются к людям и домашним животным. Насекомые могут быть переносчиками болезни Лайма и других заболеваний, что делает их особенно опасными.

Издание House Digest пишет, что клещи любят тенистые, влажные места и ищут густые ветви, по которым могут лазать. Есть растения, которые отпугивают этих насекомых, но некоторые наоборот – привлекают.

Барбарис

Этот кустарник популярен благодаря красивому ярко-красному осеннему цвету. Однако он вытесняет местные растения и является пристанищем для большего, чем обычно, количества клещей. Густые ветви образуют заросли в дикой природе и используются для создания живых изгородей в ландшафтных дизайнах. Такая густая растительность приводит к повышению влажности, в которой клещи процветают.

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Низко расположенные ветви сосен

Сочетание глубокой тени и низких ветвей идеально подходит для клещей, поскольку эти существа обычно не забираются высоко на деревья. Некоторые сосны, как белая, имеют свисающие ветви, которые являются отличным укрытием для клещей. Другие, как сосна муго, растут вширь и ниже к земле, создавая густые кроны, в которых могут прятаться клещи.

Крушина

Существует два вид этого кустарника - обыкновенная крушина и блестящая крушина. Крушина вытесняет другие растения, создавая густые затененные участки, которые также являются идеальным местом обитания для клещей.

Дуб

Густые ветви многих видов дуба, в том числе красного и звездчатого, - идеальное место обитания для клещей. Густая листва означает более высокую влажность и меньшую вероятность гибели клещей от обезвоживания. Помимо того, что дубы являются укрытием для насекомых, они также служат источником пищи для белок и бурундуков, которыми питаются эти паразиты.

Папоротник

Папоротники, как бостонский, требуют очень высокого уровня влажности и увлажнения при посадке на открытом воздухе, чем привлекают клещей.

Сумах оленерогий

Растения, которые привлекают больше оленей в ваши открытые пространства, как сумах оленерогий. У этого растения есть агрессивная привычка захватывать большие площади шириной до 25 футов.

Жимолость

Помимо того, что кустарниковая жимолость наносит вред окружающей среде, она привлекает оленей, что, в свою очередь, увеличивает популяцию клещей, переносящих заболевания.

Платаны

Листовой опад и мусор на земле создают удобные укрытия для клещей. Американский платан сбрасывает много листьев и веток. Чтобы убрать листья платана в аккуратные кучи, требуется дополнительное время и усилия, но это может создать еще больше проблем. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Medical Entomology, большее количество клещей можно найти в кучах листьев.

Японская пахисандра

Японская пахисандра — это почвопокровное растение, которое не стоит выращивать, если вы хотите избавиться от комаров и клещей. Клещи любят низкорослые, затененные участки, покрытые этим видом самшита. Этот раскидистый почвопокровный вид хорошо растет в тени, что еще больше увеличивает вероятность появления клещей.

Чесночная горчица

Чесночная горчица производит химические вещества, которые препятствуют росту других растений вблизи нее, а дальнейшие исследования показывают, что эти же химические вещества могут уничтожать полезные грибки в почве, которые помогают контролировать популяцию клещей.

Туя и другие живые изгороди

Исследование, опубликованное в журнале Infection Ecology & Epidemiology, связало наличие живых изгородей во дворе с более высокой вероятностью встречи с клещами. Проблема с живыми изгородями и экранами для обеспечения приватности заключается в том, что их густые ветви и растительность создают микроклимат, идеальный для выживания клещей до взрослого возраста.

Ранее УНИАН писал, что делать в случае укуса клеща.

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