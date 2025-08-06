New York Times отмечала, что во время телефонного с лидерами ЕС разговора глава США рассказал о планах встретиться с Путиным и Зеленским.

Российский президент Владимир Путин якобы сообщил спецпредставителю США Стиву Уиткоффу, что хочет в какой-то момент встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Fox News.

Как передает телеканал, после того, как Уиткофф передал это сообщение, президент США заявил, что открыт для встречи на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.

Возможность встречи Трампа и Путина

Ранее The New York Times писало, что Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем инициировать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. По данным издания, Трамп озвучил свои намерения в телефонном разговоре с европейскими лидерами, который состоялся в среду, 6 августа. Один из источников уточнил, что переговоры планируется провести в узком составе - с участием только трех глав государств, без посредничества представителей Евросоюза.

Видео дня

В среду в Москве состоялась очередная встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным. Кремль и Трамп позитивно оценили ее итоги, не раскрывая подробностей.

Зеленский сообщал, что в среду провел телефонный разговор с Трампом, в котором участвовали европейские лидеры.

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