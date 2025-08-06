Только в 0,9% деклараций, проверенных НАПК, не было выявлено никаких нарушений.

Треть чиновников, декларации которых проверило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, солгали в декларациях и "забыли" задекларировать 5,8 миллиарда гривен, сообщает Opendatabot.

Отмечается, что в 2024-2025 годах НАПК провело 1 534 полные проверки деклараций, из которых 78% (1 203 проверки) уже завершено.

При этом, каждая третья из проверенных деклараций содержала признаки представления заведомо ложных данных.

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"Сумма таких "погрешностей" - более 5,8 миллиарда гривень. В среднем это получается по 13,6 млн грн на декларацию", - констатируют эксперты.

К слову, за "забывчивость" чиновников, которая превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (757 тысяч гривень), им грозит заключение на срок до двух лет.

Несмотря на то, что за публикацию недостоверных данных в декларациях было открыто 358 уголовных дел в 2024 году и 258 дел в этом году, "до суда дошли только 20 дел (6%) в прошлом году и 17 дел (7%) в этом году".

В 21 декларации (2%) обнаружили признаки незаконного обогащения. Речь идет об активах на 646,2 миллиона гривень, которые были приобретены за деньги, происхождение которых чиновники не смогли объяснить. Однако только одно дело в отношении указанных нарушителей дошло до суда.

Еще 13% должностных лиц, которых проверила НАПК, привели недостоверные данные. В целом "напомилялась" эта категория на более 129,5 млн грн - около 814 тысяч грн на каждую декларацию.

Еще в 45% проверенных деклараций нашли ошибки на сумму менее 100 прожиточных минимумов (примерно 302 тыс. грн). Этим чиновникам финансовые санкции от государства не грозят.

Только в 0,9% проверенных деклараций не было выявлено никаких нарушений. Вместе с тем, агентство проводит полную проверку только тех деклараций, в которых алгоритм агентства подозревает потенциальные нарушения.

В целом, в январе-июне 2025 года было подано чуть более 706 тысяч деклараций, что на 34% меньше аналогичного периода прошлого года.

Дела о лжи в декларациях и незаконном обогащении

Уголовные производства за ложь нередко завершаются для чиновников легким испугом. В частности, большинство депутатов или избежали ответственности в связи с завершением срока давности привлечения к уголовной ответственности, или были оправданы.

Высший антикоррупционный суд оправдал нардепа Юрия Камельчука, который, по версии правоохранителей, не задекларировал арендованную квартиру и "забыл" о кредите в "Приватбанке".

От аналогичного обвинения удалось отбиться другой представительнице "Слуг народа" Анне Колесник, в частности, из-за прогулов судебных заседаний. Высший антикоррупционный суд признал ее виновной в недекларировании квартир, однако не успел это сделать в определенный законодательством срок, поэтому дело было закрыто "в связи с завершением срока давности привлечения к уголовной ответственности".

Закрыл суд производство в связи с завершением срока давности и в отношении представителя "Европейской солидарности" Артура Герасимова. Его обвиняли в недекларировании виллы в Испании.

За незаконное обогащение, экс-нардеп Ирина Кормышкина, которую ее бывшие коллеги - лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый вице-спикер Александр Корниенко назвали "корабельной сосной", получила условный срок за незаконное обогащение. Она также должна перечислить в государственный бюджет 20 млн грн штрафа и сделать донат на ВСУ.

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