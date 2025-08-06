Главной целью россиян остается Краматорско-Славянская агломерация, но сначала они хотят окончательно дожать Покровск.

Сегодня основные усилия агрессора сосредоточены на захвате Покровска, но штурмовать его в лоб, как Часов Яр, россияне не будут. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

Он отметил, что агломерация Константиновка - Краматорск - Славянск на севере Донецкой области значительно важнее для противника, но, чтобы взяться за нее, россияне хотят сначала покончить с Покровском. Причина в том, что штурмовать одновременно Покровск и Константиновку у россиян не получается.

"Я не верю в штурм Покровска. Они попытались просачиваться туда ДРГ (...) Они просачивались в Покровск, и там, как правило, оставались все. Штурмовать его в лоб они не хотят - есть печальный опыт Торецка, Часового Яра, Бахмута, когда прорывались в город и застревали в городских боях надолго с сумасшедшими потерями", - объясняет Сазонов.

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По мнению военного, россияне будут обходить Покровск с двух сторон и перерезать логистику украинских защитников. И сейчас лучше всего у них получается продвигаться на северо-востоке от города.

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Как писал УНИАН, военнослужащий Игорь Луценко опроверг распространенный миф о том, что Украина сдерживает превосходящие силы агрессора благодаря технологическому преимуществу. На самом деле такого преимущества нет, а есть только героизм украинских военных.

Также мы рассказали, что до конца осени боевые действия точно не прекратятся. По мнению военнослужащего Кирилла Сазонова, сейчас Россия пытается достичь максимального результата в продвижении вперед, не считаясь с потерями.

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