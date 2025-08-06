Известно, что субмарина отправилась на патрулирование с военно-морской базы Лонгпо.

Новая атомная подводная лодка Китая класса Type 094 отправилась в дальнее патрулирование. Редкие кадры субмарины обнародовали китайские государственные СМИ.

Как пишет Military Watch Magazine, в трансляции прозвучало заявление одного из членов экипажа, который пообещал "без колебаний" запустить ядерные ракеты корабля, если получит такой приказ. Известно, что субмарина отправилась на патрулирование с военно-морской базы Лонгпо. Это серьезно укрепленный подземный объект на острове Хайнань, и там базируется большая часть стратегического подводного флота КНР.

"Недавно вблизи объекта были развернуты новые бригады истребителей пятого поколения J-20 и тяжелых истребителей J-16, вероятно, с целью усиления его обороны. Этот видеоматериал является первым известным случаем, когда китайские государственные СМИ публично признали активное развертывание этого класса подводных лодок. Хотя Китай стал мировым лидером во многих сферах военной мощи, его флот современных подводных лодок с баллистическими ракетами остается небольшим и насчитывает, по оценкам, четыре корабля. Однако класс Type 094 обеспечил значительный скачок в развитии потенциала, в значительной степени сократил технологический разрыв с американским и российским флотами", – говорится в материале.

Видео дня

В апреле этого года было подтверждено, что субмарины класса Type 094 имели максимальную скорость в погруженном состоянии 30 узлов и рабочую глубину 400 метров. И это значительно превышает предыдущие оценки, в которых максимальная скорость оценивалась в 20 узлов, а глубина – 300 метров.

Улучшило огневую мощь этих кораблей и недавнее внедрение баллистических ракет JL-3. Каждый из них может нести до двенадцати ракет, хотя остается неизвестным, насколько широко эти ракеты были внедрены на кораблях флота. Ожидается, что китайский флот баллистических ракетных подводных лодок значительно расширится в течение следующего десятилетия, ведь Китай увеличивает размер своего ядерного арсенала в ответ на рост напряжённости в отношениях со странами западного мира.

Также ожидается введение в эксплуатацию преемника этой субмарины – речь идет о лодке класса Type 096. Она должна дать Пекину над флотами атомных подводных лодок многих конкурентных государств.

"Ожидается, что новые корабли будут оснащены до 24 баллистических ракет JL-3, что сделает их одними из самых вооруженных подводных лодок в мире", – добавляют авторы материала.

Подводные лодки – другие новости

Между Россией и Китаем сейчас проходят учения "Совместное море 2025". В течение них страны провели учения по спасению подводных лодок.

Также было начато патрулирование Тихого океана. Во время учений обе стороны использовали военно-морские спасательные суда, подводные аппараты и дизель-электрическую подводную лодку.

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