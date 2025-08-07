Эти окаменелости дают ученым более полное представление о том, как выглядела жизнь в кембрийский период.

В американском Большом каньоне обнаружили кембрийские окаменелости, которые превосходно сохранились. Они показывают, как ускорилась эволюция в богатых ресурсами водах, пишет SciTechDaily.

Почему это открытие является важным

Отмечается, что в Большом каньоне археологи нашли окаменелости древних животных, возраст которых насчитывает более 500 миллионов лет, среди которых моллюски, ракообразные и червеобразные существа с заостренными зубами. На месте раскопок даже были найдены остатки их предполагаемого рациона.

В издании поделились, что для анализа этих организмов группа ученых из Кембриджского университета растворила содержащие окаменелости породы и изучила остатки с помощью мощных микроскопов. Это позволило им получить яркое представление о ключевом этапе ранней эволюции животного мира..

Останки этих животных датируются периодом между 507 и 502 миллионами лет назад, что относит их к кембрийскому взрыву. Эта эпоха выделяется быстрыми эволюционными изменениями.

В своем исследовании ученые рассказали, что это первые кембрийские окаменелости с мягким телом, которые были обнаружены в Большом каньоне.

"Эти редкие окаменелости дают нам более полное представление о том, как выглядела жизнь в кембрийский период. Мы можем воссоздать целую древнюю экосистему", - рассказал ведущий автор исследования Джованни Муссини.

По словам ученых, изучение окаменелостей выявило некоторые из самых сложных способов, которыми животные эволюционировали в кембрийский период. Например, они объединяли несколько анатомических частей в высокоэффективные системы питания.

Какие существа удалось идентифицировать

Многие из этих окаменелостей принадлежат к ракообразным, вероятно, из группы, включающей артемии. Их можно узнать по молярным зубам.

Также ученые распознали моллюсков, похожих на слизней. Они поделились, что эти животные уже имели пояса или цепочки зубов, неотличимые от современных садовых улиток.

Самым необычным существом, идентифицированным учеными, является новый вид приапулидов, также известных как кактусовые черви, которые были широко распространены в кембрийском периоде, но в наше время почти вымерли. Особь из Большого каньона имела сотни сложных разветвленных зубов, которые помогали ей загребать частицы пищи в свой рот.

"По этим окаменелостям мы можем видеть, что кембрийские животные имели широкий спектр способов питания, которые использовались для переработки пищи, некоторые из которых имеют современные аналоги, а некоторые являются более экзотическими", - подчеркнул Муссини.

