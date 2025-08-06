Когда люди пытаются вернуть свою недвижимость, им заявляют, что "она больше им не принадлежит".

Оккупационная "российская администрация" в Мариуполе развернула кампанию по изъятию жилья местных жителей. Людей массово выселяют из собственных домов, сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Россияне выселяют граждан из своих квартир и домов под предлогом оформления "бесхозного имущества" и через псевдосуды. Когда люди пытаются вернуть свою недвижимость, им заявляют, что "она больше им не принадлежит".

"Все имущество - включая технику, мебель и личные вещи - комиссии описывают и передают новым "заселенцам", чаще всего - лояльным путинскому режиму россиянам или участникам "СВО"", - поделились в ЦПД.

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Отмечается, что подобную практику россияне внедряют и в других оккупированных регионах Украины. Например, в Луганской области оккупанты "инвентаризуют" жилье с последующей передачей территорий под российскую застройку и заселение гражданами РФ.

"Это не просто мародерство - это спланированная политика вытеснения украинского населения с оккупированных территорий с целью усиления влияния своей власти", - добавили в ЦПД.

РФ переселяет своих людей на оккупированные территории - что известно

Ранее в публикации "Радио Свобода" говорилось о том, что Кремль проводит кампанию по переселению россиян на оккупированные территории Украины. Известно, что Россия имеет острый дефицит рабочих рук на оккупированных территориях.

Чтобы стимулировать переселение россиян на оккупированные земли, в начале сентября 2024 года российский диктатор Владимир Путин издал указ о "дополнительных социальных гарантиях" тем, кто туда переедет.

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