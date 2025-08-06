Ведущая призналась, что влияет на ее низкий вес

Звезда проекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь откровенно рассказала о своем весе. Телеведущая призналась, сколько весит сейчас и что входит в ее ежедневный рацион.

"На самом деле я вешу 40. Прямо такая уже немного... кобылка (смеется). Но, честно говоря, всю жизнь держусь в одной цифре. Видимо, у меня такой организм, который еще давно сам себе решил: "Ешь - не ешь, все равно будешь весить столько", - подчеркнула Лебедь.

Елена-Кристина поделилась, что одной из причин ее низкого веса может быть веганство, а также темперамент. Ведущая просто не может усидеть на месте, поэтому ее метаболизм также довольно активно работает.

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"Конечно, определенные ограничения у меня есть: я веганка, мяса не употребляю. Но в целом - все, что попадает в организм, очень быстро сгорает. Мне как-то рассказывали, что сангвиники и холерики - это люди с очень активным метаболизмом. Потому что имеют подвижный темперамент - живут на эмоциях. И действительно, я же не хожу, бегаю подскакивая", - отметила Елена-Кристина Лебедь.

Также звезда телевидения рассказала о своих кулинарных способностях. Как оказалось, ведущая не привыкла баловать ни себя, ни своего жениха Павла Розенко деликатесами собственного приготовления.

"Слушайте, я вообще не готовлю. Мой коронный номер - это кипяток. И он у меня, скажу вам, получается просто гениально. Такого кипятка, как у меня, еще надо поискать (смеется). Поэтому можно сказать, что Розенко сбросил 35 килограммов, потому что я "прекрасно" готовлю. Все просто, правда же?" - в шутку отметила Елена-Кристина.

В общем, блогерка старается не обращать внимания на хейт, который на нее льется, в том числе и из-за веса. Она отметила, что за годы своей карьеры у нее появилась "броня к злым комментариям".

На днях Елена-Кристина Лебедь раскрыла еще одну тайну - известная украинская телеведущая наконец выходит замуж.

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