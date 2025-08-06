Ближайшие недели обещают этим знакам прояснение, прощение и внутреннее обновление.

Сейчас представители четырех знаков Зодиака сталкиваются с эмоциональными и личными трудностями. Однако уже с 6 августа 2025 года ситуация начнет выравниваться - в этот день Марс перейдет в знак Весов, что принесет с собой волну гармонизирующей энергии. После непростого периода пребывания Марса в Деве, когда акцент был на критичности и перфекционизме, наступает время мягкости, осмысленности и переосмысления отношений, пишет YourTango.

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Для этих четырех знаков это станет шансом обрести внутренний баланс, восстановить связи и применить уроки последних недель на практике. Энергия Марса в Весах поддержит стремление к сотрудничеству и научит видеть в диалоге путь к развитию.

Близнецы

Сейчас вам может казаться, что все идет не так, но это лишь временные сложности. Марс в Деве, вероятно, внес напряженность в семейные или близкие отношения - возможно, вы пытались контролировать ситуацию или, наоборот, были слишком осторожны в выражении своих чувств. С переходом Марса в Весы вы почувствуете, как напряжение ослабевает. Ваша природная легкость снова проявит себя - вы станете более открытыми к диалогу, флирту и эмоциональной глубине. Этот транзит будет побуждать вас быть честнее с собой и другими, что откроет путь к взаимопониманию. У тех, кто состоит в отношениях, появится шанс заново влюбиться в своего партнера. Одиноким Близнецам этот период может принести новые интересные знакомства и яркие впечатления, возвращающие веру в любовь.

Дева

Для вас наступает долгожданное облегчение - Марс покидает ваш знак, и вместе с этим уходит ощущение спешки, тревожности и перегрузки. Теперь вы сможете взглянуть на происходящее спокойнее, без чрезмерного давления на себя. Предыдущий период мог заставить вас гнаться за результатом, забывая о собственных потребностях. Сейчас пришло время остановиться, восстановить силы и сосредоточиться на эмоциональном здоровье. Марс в Весах подсказывает: пора расставить приоритеты, позаботиться о себе и наладить финансовую сферу. Сближение Юпитера и Венеры также усилит вашу уверенность, поможет восстановить отношения и подарит вдохновение. Вы станете более внимательны к себе и другим, что сделает общение продуктивнее и глубже. Это хорошее время для примирений и начала новых этапов.

Стрелец

Транзит Марса в Деве мог быть для вас непростым: раздражительность, внутренние конфликты, трудности в партнерстве. Но сейчас ситуация меняется - Марс в Весах снимает напряжение и дает возможность наладить контакты с окружающими. Особенно ярко проявится ваша способность к сотрудничеству, общению и любви. Появится желание углубить связи и больше ценить тех, кто рядом. Романтические отношения выйдут на первый план, и у вас будет возможность проживать их более осознанно и гармонично. Сила Юпитера и поддержка Венеры помогут вам сосредоточиться на личных целях, а Марс придаст импульс в нужном направлении. Несмотря на возможные сложности из-за оппозиции Сатурна, вы сможете преодолеть барьеры и продвигаться вперед, если не потеряете фокус.

Рыбы

Последние недели могли быть для вас особенно эмоциональными. Возможно, вы чувствовали давление в отношениях или сомневались в собственных силах. Но сейчас вы входите в фазу восстановления и самоутверждения. Марс в Весах поможет вам вернуть внутреннее равновесие и обрести уверенность. Вы начнете понимать, какие связи действительно важны, и перестанете размениваться на токсичные или устаревшие отношения. Ваша способность к сочувствию и глубокому пониманию снова станет вашей силой. Сближение Юпитера и Венеры усилит веру в себя, вдохновит на рост и духовное развитие. Вы ощутите благодарность за все, чему научились в трудные периоды. А уже осенью, когда Сатурн вновь войдет в ваш знак, вы будете готовы к новым свершениям с новым взглядом на мир и отношения.

Напомним, ранее астрологи, рассказали, какие три знака Зодиака прощаются с "черной полосой".

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