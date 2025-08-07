Специалист отметил, что вопрос мобилизации никак не коррелируется с вопросом снятия статуса "В розыске".

Если у человека есть нарушения воинского учета, или он не явился в территориальный центр комплектирования и соцподдержки (далее – ТЦК), то в приложении "Резерв+" у него может отображаться красная лента. Часто это является признаком того, что человека подали в розыск.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, причиной статуса "В розыске" в приложении может быть не только неявка по повестке, но и, например, несвоевременное обновление данных в реестре "Оберіг".

Для того, чтобы сняться с розыска, необходимо выполнить определенные действия, однако избежание мобилизации после этого без законных оснований для отсрочки маловероятно, говорит он. После снятия с розыска во время посещения ТЦК и СП человека могут направить на военно-врачебную комиссию (ВВК) и потом – мобилизовать, детализировал юрист.

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Как военнообязанному гражданину сняться с розыска

По словам юриста, гражданин должен обратиться в ТЦК с запросом (самостоятельно или через адвоката), чтобы выяснить, почему именно его подали в розыск.

"Если статус появился по ошибке (например, повестка была отправлена на неправильный адрес), ТЦК может закрыть производство, а оператор вносит соответствующие изменения в реестр "Оберіг", после чего статус "В розыске" исчезает", – пояснил он.

Если же был наложен штраф за нарушение правил воинского учета (например, по статьям 210, 210-1 КУоАП), основанием для снятия статуса "Нарушение правил воинского учета" является уплата такого штрафа. С недавних пор оплатить штраф можно и онлайн, без визита в ТЦК.

"После уплаты штрафа ТЦК и СП обращается в Нацполицию для снятия лица с розыска, о чем появляется уведомление в приложении", – отметил специалист.

Также штраф можно обжаловать в суде. Если он станет на сторону военнообязанного и отменит штраф, статус "В розыске" тоже снимут.

При этом уплата штрафа онлайн или закрытие производства не освобождает человека от обязанности явиться в ТЦК, если есть такое требование. Но есть и исключения – например, когда статус "В розыске" был присвоен по ошибке.

"Итак, вопрос мобилизации никак не коррелируется с вопросом снятия статуса "В розыске", поэтому лицо может быть мобилизовано после явки в ТЦК и СП, даже если целью визита было просто снять статус "В розыске", – говорит Лобунько.

В то же время для лиц, которые сейчас находятся за пределами Украины, дистанционно сняться с розыска можно путем обращения в консульство Украины или уплаты штрафа путем написания заявления о признании вины в совершении нарушений правил воинского учета. Однако юрист отметил, что это зависит от конкретной ситуации.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

В приложении "Резерв+" появился новый вид отсрочки от мобилизации. Она распространяется на научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.

Ранее в Минобороны также сообщали о появлении в приложении отсрочки для супругов, в котором муж или жена имеют инвалидность І или II группы.

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