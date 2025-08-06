США впервые продадут яхту, изъятую в связи с российско-украинской войной.

Власти США окончательно решили продать суперяхту "Амадея", которая принадлежит российскому сенатору и олигарху Сулейману Керимову, из-за "чрезмерных расходов" на техническое обслуживание и экипаж. Об этом пишет The Independent.

Она была конфискована на Фиджи в мае 2022 года - и с тех пор на ее обслуживание потратили больше 30 миллионов долларов.

Яхта длиной 106 метров в настоящее время пришвартованная в Сан-Диего, была построена по индивидуальному заказу немецкой компанией Lürssen в 2017 году. Дизайн яхты разработал Франсуа Зуретти. В интерьере яхты использованы многочисленные элементы из мрамора, восемь кают, салон красоты, спа-салон, тренажерный зал, вертолетная площадка, бассейн и лифт. Она вмещает 16 гостей и 36 членов экипажа.

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Отмечается, что США впервые продадут яхту, изъятую в связи с российско-украинской войной. После конфискации ее оценивали в 325 миллионов долларов. Победитель аукциона, вероятно, сможет приобрести ее за меньшую сумму. Торги намечены на 10 сентября 2025 года. Чтобы участвовать в них, претенденты должны внести залог в размере 10 миллионов долларов.

Яхты российских олигархов

Запад арестовал ряд суперяхт российских олигархов после полномасштабного вторжения в Украину. Участники антикоррупционных кампаний надеялись, что эти суда будут проданы с аукциона, а вырученные средства можно будет отдать Украине. Издание Financial Times писало, что после начала полномасштабной войны будущее этих суперяхт оставалось нерешенным.

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