Впервые ученые исследовали воздух, который был на Земле 150 млн лет назад.

Новые климатические данные, обнаруженные в ископаемых зубах, показывают, что Земля была жарче и зеленее в эпоху динозавров.

Зубы динозавров - это не просто реликты доисторического прошлого, ученые обнаружили, что они хранят нетронутую информацию о глубоком климатическом прошлом Земли, показывая, что уровень углекислого газа в атмосфере в эпоху динозавров был значительно выше, чем сегодня, пишет Interesting Engineering.

Эти результаты предлагают новый инструмент для реконструкции климата Земли с использованием наземных ископаемых и могут изменить понимание того, как процветали доисторические экосистемы.

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Исследовательская группа из университетов Геттингена, Майнца и Бохума проанализировала изотопы кислорода, содержащиеся в эмали окаменелых зубов динозавров, собранных в Северной Америке, Африке и Европе, и датирующихся позднеюрским и позднемеловым периодами.

Поскольку эмаль - один из самых стабильных биологических материалов, она сохраняет мельчайшие следы кислорода, которым когда-то дышали динозавры. Этот кислород несет на себе отпечаток окружающей атмосферы и фотосинтетической активности того времени.

Ученые использовали новый метод, который одновременно измеряет соотношение всех трех природных изотопов кислорода: кислорода-16, кислорода-17 и кислорода-18.

Этот подход позволяет им реконструировать древние уровни углекислого газа с большей точностью, чем когда-либо прежде, и оценить глобальную продуктивность растений - количество органического материала, произведенного растительностью в процессе фотосинтеза.

Их выводы показывают, что в позднем юрском периоде, около 150 млн лет назад, концентрация углекислого газа в атмосфере была примерно вчетверо выше, чем в доиндустриальный период.

В позднем меловом периоде, между 73 и 66 млн лет назад, концентрация углекислого газа была примерно втрое выше.

Для сравнения, современный уровень углекислого газа составляет около 430 частей на миллион, тогда как в юрском периоде он колебался около 1200 частей на миллион.

"Эти зубы зафиксировали климат более 150 млн лет назад. Наш метод дает нам совершенно новый взгляд на прошлое Земли", - прокомментировал доктор Динсу Фэн из Геттингенского университета, ведущий автор исследования.

Изотопные данные также указывают на еще один важный вывод: глобальная первичная продукция в эпоху динозавров была примерно вдвое выше, чем сегодня.

Густая растительность, вероятно, сыграла роль в формировании высокодинамичных экосистем и поддержании существования крупных травоядных и сложных пищевых цепей, которые сформировались в результате этого.

"Данные, полученные в ходе исследования глобальной первичной продукции, предоставляет важные доказательства существования как морских, так и наземных пищевых цепей", - заявила соавтор исследования, профессор Ева М. Грибелер из Института органической и молекулярной эволюции Университета Йоханнесбурга.

Некоторые зубы, в том числе зубы тираннозавра рекса и завропода Kaatedocus siberi, показали необычные изотопные характеристики. Это может быть связано с резкими скачками концентрации углекислого газа, вызванными мощными вулканическими извержениями, такими как те, которые сформировали Деканские траппы на территории современной Индии в конце мелового периода.

До сих пор большинство исследований древнего климата основывалось на морских отложениях или карбонатах почв, которые дают лишь косвенную информацию.

Этот новый метод впервые использует ископаемые останки наземных позвоночных, что делает его мощным дополнением к инструментарию палеоклиматолога.

Профессор Томас Тюткен, соавтор и палеонтолог из Университета Йоханнесбурга, подчеркнул более широкое применение этой методики:

"Анализ трех изотопов кислорода в зубной эмали позволяет нам также измерить долю кислорода, усваиваемого через вдыхаемый воздух и питьевую воду".

Другие новости науки

Ранее был раскрыт секрет редкой окаменелости, которая подтвердила теорию эволюции Дарвина. Исследование показало, что у образца археоптерикса возрастом 150 млн лет были особые перья для полета.

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