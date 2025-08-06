Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, теперь больше настроена на прекращение огня. Такое заявление он сделал во время вечернего видеообращения по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"По дороге от наших бригад тут, в Сумской области, я говорил с президентом Трампом. Этот разговор произошел после визита редставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Наша общая позиция с партнерами абсолютно конкретная и прозрачная - война должна завершиться. Войну нужно закончить честно", - поделился Зеленский.
Президент Украины отметил, что судя по тому, что звучало в Москве, Россия теперь больше настроена на прекращение огня.
"Давление на них срабатывает. Главное, чтобы они не обманули нас в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты", - добавил Зеленский.
Переговоры о прекращении огня - важные новости
Напомним, что 23 июля в Турции состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления на линии фронта "коротких перемирий", чтобы собрать раненых и тела бойцов.
Также Мединский сказал, что все договоренности, которые были достигнуты по гуманитарным вопросам во время второго раунда переговоров в Стамбуле, выполнены.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что любое наступательное оружие, которое предоставили США, может заставить главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что важно продолжать оказывать поддержку Украине.