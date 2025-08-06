По словам Зеленского, давление на Москву работает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, теперь больше настроена на прекращение огня. Такое заявление он сделал во время вечернего видеообращения по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"По дороге от наших бригад тут, в Сумской области, я говорил с президентом Трампом. Этот разговор произошел после визита редставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Наша общая позиция с партнерами абсолютно конкретная и прозрачная - война должна завершиться. Войну нужно закончить честно", - поделился Зеленский.

Президент Украины отметил, что судя по тому, что звучало в Москве, Россия теперь больше настроена на прекращение огня.

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"Давление на них срабатывает. Главное, чтобы они не обманули нас в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты", - добавил Зеленский.

Переговоры о прекращении огня - важные новости

Напомним, что 23 июля в Турции состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления на линии фронта "коротких перемирий", чтобы собрать раненых и тела бойцов.

Также Мединский сказал, что все договоренности, которые были достигнуты по гуманитарным вопросам во время второго раунда переговоров в Стамбуле, выполнены.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что любое наступательное оружие, которое предоставили США, может заставить главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что важно продолжать оказывать поддержку Украине.

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