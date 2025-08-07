Отмечается, что усиление российских атак возобновило призывы к США направить в Украину больше зенитных батарей Patriot.

С того момента, как Дональд Трамп во второй раз вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки в январе, атаки РФ по Украине дронами и ракетами увеличились более чем вдвое.

Об этом свидетельствует анализ BBC Verify. Отмечается, что атаки начали усиливаться еще во времена президентства Джо Байдена, однако после победы Трампа на выборах в ноябре они резко возросли. Количество воздушных атак РФ по Украине достигло самого высокого уровня за все время войны.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну за 24 часа и не раз утверждал, что войны не произошло бы, если бы президентом США был человек, которого "уважают" в Кремле.

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Но с момента победы на выборах Трампа время от времени обвиняли в заигрывании с Россией. Кроме того, Штаты уже дважды приостанавливали поставки важного оборудования Украине. Между тем производство баллистических ракет в России, по данным украинской разведки, за последний год выросло на 66%.

"Данные, проверенные BBC Verify на основе ежедневных отчетов об инцидентах, опубликованных Военно-воздушными силами Украины, показали, что с 20 января, когда Трамп вступил в должность президента, до 19 июля Россия выпустила 27 158 боеприпасов, по сравнению с 11 614 за последние шесть месяцев президентства Байдена", – говорится в материале.

Сенатор Крис Куонс, высокопоставленный демократ в Комитете по международным отношениям Сената США, заявил в комментарии BBC Verify, что решение о приостановлении поставок оружия Украине и "более широкий подход" Трампа к отношениям с Россией, возможно, убедили Кремль в том, что он имеет свободу увеличивать количество атак по Украине.

"Очевидно, что Путин чувствует себя ободренным слабостью Трампа и усилил свои жестокие атаки на украинский народ, неоднократно атакуя больницы и родильные отделения, украинскую энергосистему и другие гражданские объекты", – сказал он.

Отмечается, что усиление российских атак возобновило призывы к США направить в Украину больше зенитных батарей Patriot, каждая из которых стоит около 1 млрд долларов, а одна ракета к ним – почти 4 млн долларов.

Не так давно Трамп отменил ограничения на поставки вооружений и согласился продавать оружие членам НАТО, которые, в свою очередь, будут поставлять его непосредственно Украине. Он также намекнул, что соглашение будет включать новые поставки батарей Patriot.

Джастин Бронк, аналитик, специализирующийся на российских вооруженных силах в Королевском институте объединенных служб (RUSI), утверждает, что ограничения на поставки военного оборудования, которые ввел Вашингтон, сделали Украину уязвимой к ракетным и дроновым атакам со стороны России.

При этом он отметил, что россияне также нарастили производство ракет и дронов. Этот факт в сочетании со "значительным сокращением" поставок ракет-перехватчиков Украине мог побудить Москву к увеличению воздушных атак.

Атаки РФ по Украине

Вечером 6 августа российские оккупационные войска ударили по Никополю Днепропетровской области. Погибли три человека, среди которых и 23-летний спасатель. Еще четыре человека получили ранения, среди них четверо сотрудников ГСЧС.

Кроме того, утром под вражеским ударом оказалась Запорожская область – россияне атаковали базу отдыха. Погибли два человека, более десяти – пострадали.

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