У российских захватчиков есть "куча прекрасных дронов", которых нет у украинской армии, отмечает боец.

Российская Федерация превосходит Украину во всем, что необходимо для ведения войны, за исключением воли общества к борьбе. Об этом военнослужащий Игорь Луценко сказал во время интервью для канала "Відверто" в Youtube.

"Мы сильнее тем, что часть народа понимает, что нужно впрягаться и работать. В России другая история. В России адская гармония, но это гармония пожеланий государства и гармония пожеланий низового народа. И низовой народ хочет нам смерти, и российское государство работает над этим", - подчеркнул Луценко.

В то же время, по его мнению, в Украине государство пока не полностью встало на сторону украинского народа.

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"Оно сохраняет определенный нейтралитет в том смысле, что работает в режиме мирного времени. Зато часть общества нашего - активисты, патриоты, - пытаются воевать, волонтерить. Обороняться от России. А Россия идет на нас всей своей мощью, а мы не всей своей мощью обороняемся", - считает Луценко.

Он привел пример, что льготы для ввоза дронов на оптоволокне были введены лишь недавно, а раньше надо было платить "сверху", чтобы завозить эти беспилотники.

Также военный вспомнил медленный выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

"Очевидно, что все эти люди, которые таким темпом генерируют эти все решения - живут совершенно в другом мире, чем в том мире, где есть реальность - где есть война и воюют Вооруженные силы Украины", - подчеркнул военный.

В этой связи, он убежден, что россияне сильнее Украины "практически во всем".

"Мы держимся на героизме, на воле, на характере, а не на технологиях, не на организованности, не на порядке. А наоборот, мы отстаем от них в самолетах-разведчиках... Я говорю о том, что является одновременно модным и определяет фактически порядок войны по сути. Мы говорим о дронах. В дронах, разведывательных дронах-крыльях - у них есть куча прекрасных дронов, к сожалению, которые летают на электротяге часами. У нас таких вообще нет. У них есть прекрасные разведывательные дроны на двигателях внутреннего сгорания, которые летают чуть ли не сутки. У нас таких сейчас единицы. У нас нет массово. У них есть массово. У них есть "шахэды", которые уже в этом году будет как три года атакуют массово нашу страну. У нас нет аналогов. Мы летаем на очень дорогих дронах и очень небольшим количеством. У них все это массово и дешево, потому что государство работает", - констатирует Луценко.

Также у россиян массово закупают "Мавики", а у нас на эту зиму не успевают этого сделать.

Война в Украине: проблема дронов

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, за последний год в Украине производство дронов выросло на 900%. Развитие сферы дронов стало одним из ключевых ответов Украины на полномасштабную войну, которую начала Россия.

В то же время, Украина хочет раз и навсегда закрыть свое небо для навязчивых российских "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что российские захватчики хотят запускать одновременно 2 тысячи дронов по Украине и для этого активными темпами наращивают производство "Шахедов", а также строят дополнительные пусковые площадки.

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