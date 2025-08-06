В Нью-Дели не понимают, почему за российскую нефть наказывают их, хотя другие тоже ее покупают.

Власти Индии возмущены решением США ввести дополнительные тарифы на индийские товары из-за закупки российской нефти. Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел страны.

"Наш импорт базируется на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4-миллиардного народа Индии. Поэтому чрезвычайно обидно, что США решили ввести дополнительные тарифы на Индию за действия, которые несколько других стран также принимают в собственных национальных интересах", - говорится в заявлении.

МИД Индии также назвал тарифы США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными". Кроме того, Индия обещает принять "все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", не уточняя однако, о чем идет речь.

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Американские тарифы для Индии

Как писал УНИАН, сегодня президент США сообщил, что подписал указ о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии, завозимые в Америку. При этом утверждается, что пошлины вводятся именно из-за того, что Индия закупает российскую нефть.

Еще в конце июля Трамп установил новый срок ультиматума, согласно которому Россия должна договориться с Украиной об окончании войны, или США введут новые санкции против нее и против покупателей российской нефти. Но срок ультиматума истекает только 8 августа.

Также пока неизвестно, чтобы Трамп ввел такие же тарифы против Китая, Турции или Бразилии, которые тоже покупают значительные объемы российской нефти. Такое особое внимание именно к Индии может объясняться тем, что Трамп недоволен протекционистскими мерами индийского правительства на собственном рынке.

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