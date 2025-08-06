В частности, при таком перемирии россияне смогут собрать большое количество войск и техники близко к линии фронта.

На днях западные медиа сообщили, что Россия может предложить ввести "воздушное перемирие" в войне против Украины в качестве уступки перед Трампом. Но такое "перемирие" принесет Украине много горя и проблем, считает глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Как он сказал в комментарии РБК-Украина, если боевые действия на фронте не прекратятся, то при таком перемирии россияне смогут собрать большое количество войск и техники близко к линии фронта. Кроме того, враг вполне может переместить свои склады на расстояние артиллерийского поражения.

По его мнению, эти склады россияне вполне могут создавать под открытым небом на расстоянии 30-40 км, ведь будут ограничены удары дронами по тылам противника.

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"Ну уж не факт, что они не протянут, скажем, удары с воздуха и авиации. А значит, возможно, например, предложат, зная россиян, какую-то отдельную номенклатуру самолетов не применять, другие применять. То есть там они могут фантазировать", – добавил он.

Говоря о применении беспилотников, Тимочко отметил, что хотя враг и смог выйти на массовое количество пусков, коэффициент полезного действия от этих атак сравнительно мал в плане достижения целей и поражений военных объектов.

"Они поставили для себя ставку на удары беспилотниками по гражданскому населению. Расчетов было несколько. Первое – это геноцид, о котором я всегда подчеркиваю. Не терроризм, терроризм тоже, но базовое – это геноцид. У них была надежда, что мы будем действовать симметрично", – пояснил он.

При этом Украина начала бить по военным объектам страны-агрессора, в частности тем, которые отвечают за логистику и обеспечение оккупационных войск РФ.

"А если учесть, что огромное количество гражданской промышленности, огромное количество гражданской логистики в России используется в пользу армии, особенно авиация и транспортные перевозки, это привело к тому, что начало сковывать все авиаперевозки, потом удары по железной дороге, особенно по электростанциям, по депо, по узловым центрам", – продолжил он.

Такие атаки начали приводить к паузам в перемещении как военной техники и личного состава оккупантов, так и влияют на перемещение гражданского населения РФ.

"С одной стороны, они не несут потерь физических, но с другой – они становятся накопительной массой негатива по отношению к режиму Путина. Конечно, Путин сейчас пытается снять эти все негативные моменты. Конечно, Путин хочет возобновить процесс накопления вооружения", – констатировал Иван Тимочко.

Воздушное перемирие в войне с РФ

Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Россия может предложить ввести воздушное перемирие в войне против Украины, чтобы попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций со стороны США.

Отмечалось, что Москва может предложить прекращение воздушных ударов с использованием дронов и ракет по Украине. В то же время страна-агрессор пойдет на этот шаг только при условии, что Украина подпишет аналогичное соглашение.

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