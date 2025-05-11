В частности, он предложил возобновить переговоры.

Российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлениями относительно войны, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Выступление кремлевского правителя традиционно было полно манипулирования фактами и подменами понятий. УНИАН собрал ключевые заявления Путина.

"Перемирие"

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Диктатор Путин обвинил Украину в многочисленных нарушениях "перемирия" – моратория на удары по энергетике, "пасхального перемирия", а также "перемирия" на 9 мая, объявленного Россией в одностороннем порядке. Об атаках на украинскую инфраструктуру и мирные города правитель РФ – что неудивительно – решил умолчать.

При этом, по его словам, Россия передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на 9 мая.

Также он заявил о 5 попытках прорыва границы РФ, атаках на Белгородскую и Курскую области. Все, как это традиционно бывает на росТВ, "отбили".

Более того, Путин обвинил Украину в том, что она пыталась "запугивать" иностранных лидеров, которые приехали в Москву на 9 мая.

"Кого пытались запугать? Те, кто приехали к нам – это лидеры не по должности. Это лидеры по характеру", – выдал он.

Переговоры Украины с РФ

Кремлевский диктатор заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров. Он обвинил Украину в срыве переговоров в 2022 году, и предложил возобновить их 15 мая – в Турции, без предварительных условий. Завтра он поговорит об этом с турецким лидером Эрдоганом.

"Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война. А мы предлагаем возобновить переговоры, которые были прерваны не нами. Что здесь плохого. Те, кто действительно хочет мира, не могут этого не поддержать", – продолжил Путин манипулировать понятиями.

Участие КНДР в войне

Хозяин Кремля официально признал участие Северной Кореи в войне против Украины, подтвердив, что ее войска "героически" вступали в бой против Сил обороны Украины.

Примечательно, что Путин в свойственной ему манере сильно опоздал на свою пресс-конференцию. А когда журналисты уже собрались в ожидании появления диктатора, к ним вышел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и заявил, что вопросы главе Кремля представители прессы задать не смогут.

Он анонсировал заявление Путина по итогам 4 рабочих дней, подчеркнув, что оно будет "содержательным".

Война РФ против Украины: важные новости

Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с понедельника, 12 мая. Согласия на это требуют от РФ.

"Безусловное прекращение огня означает – без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим – в воздухе, на море и на суше", – заявил президент Зеленский.

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