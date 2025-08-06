У президента США есть больше возможностей, чем расширение санкционного режима против Кремля.

Если бы президент США Дональд Трамп избрал сочетание жестких санкций и увеличения поставок оружия Украине, у российского диктатора Владимира Путина не осталось бы другого выбора, кроме как закончить войну против Украины.

Такое мнение высказал обозеватель The Telegraph Кон Кофлин. Он отметил, что за время войны стало понятно, что Путин никогда не добьется победы, к которой он так отчаянно стремится. Кофлин отметил, что вместо порабощения Украины "утин оказался втянут в изнурительную войну, в которой у него нет никаких шансов на победу".

Обозреватель отметил, что неспособность российских войск добиться решающего прорыва на поле боя стала особенно очевидной во время их последнего летнего наступления, которое не принесло им ничего кроме колоссальных потерь - около 1000 человек в день.

Видео дня

"Добавьте к этому давление, которое затянувшаяся война оказывает на российскую экономику, балансирующую на грани рецессии, и станет ясно, что Путин не в состоянии отвергнуть последнюю дипломатическую инициативу Трампа по прекращению войны", - выразил мнение обозреватель.

Аналитик отметил, что угроза Белого дома ввести санкции против любой страны, которая продолжит торговать с Москвой, привлекла внимание Кремля, и официальные лица дали понять, что они, возможно, готовы рассмотреть возможность прекращения ударов по Украине ракетами и дронами.

"Серьезность намерений Путина принять любую сделку, ограничивающую его военные цели в Украине, вызывает сомнения, учитывая его прошлое поведение, когда он убедил Трампа в своей готовности к прекращению огня, но в итоге отказался от него", - отметил Кофлин и добавил, что поэтому Трампу следует отнестись к отчету Уиткоффа о его встрече с Путиным со здоровой долей скептицизма.

"У Уиткоффа не впечатляющий послужной список в плане предыдущих отношений с Путиным: он охарактеризовал российского деспота как "суперумного" и готового серьезно рассмотреть возможность возврата оккупированных территорий на востоке Украины. Трудно представить себе более глубокое непонимание истинных намерений Путина", - констатировал обозреватель.

Кофлин считает, что если Трамп действительно серьезно настроен прекратить войну, важно, чтобы он не только отказался принять любую мирную инициативу Кремля, которая позволит России продолжать войну против Украины. Трампу нужно понимать, что у США есть гораздо больше возможностей, чем просто угроза расширения санкционного режима против Москвы.

"Параллельно с повышением пошлин Вашингтон мог бы ослабить ограничения на поставки Украине ракет большой дальности и другого современного оружия, которое может оказать ощутимое влияние на поле боя", - считает Кофлин.

Визит Уиткоффа в Москву

Сегодня в Москве состоялись переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа с российскими властями. Переговоры продолжались около трех часов, после чего россияне заявили о "полезном и конструктивном" разговоре.

Украинский президент Владимир Зеленский уже обсудил с Трампом и европейскими союзниками итоги визита Уиткоффа в Кремль.

Вас также могут заинтересовать новости: