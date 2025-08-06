Она призналась, что не намерена возвращаться в это место после негативного опыта поездки три десятилетия назад.

Звезда программы "The Hotel Inspector" Алекс Полицци поклялась никогда не возвращаться в Гонконг, назвав город "перенаселённым, грязным и загрязнённым". Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что с 2008 года Алекс постоянно появляется в программе на Channel 5, где стремится помочь пострадавшим британским отелям не закрыться навсегда.

Она призналась, что не намерена возвращаться в какое-либо место после негативного опыта поездки три десятилетия назад. Вспоминая своё путешествие в Азию в 1990-х годах, Полицци сказала:

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"Гонконг, где я три года стажировалась в отеле Mandarin Oriental, когда мне было чуть за двадцать, - это место, куда я бы никогда не вернулась. Я нашла этот регион перенаселённым, грязным и загрязнённым".

Несмотря на свою суровую оценку Гонконга, Алекс призналась, что это место больше понравится сверхбогатым.

"Это место интересно посетить, если вы действительно богаты, но не тем, кто не богат", - добавила она.

Интересно, что с населением в 7,5 миллионов человек, стиснутым всего на 430 квадратных миль, Гонконг занимает четвертое место в мире по плотности населения, уступая только Макао, Монако и Сингапуру.

Открыв в конце 90-х вместе со своим тогдашним бойфрендом оптовый хлебопекарный бизнес, Полицци решила посвятить себя управлению гостиничным бизнесом. Пожалуй, наибольшую известность Алекс получила благодаря своей карьере на телевидении, особенно в качестве ведущей программы "The Hotel Inspector" на 5 канале, которую она сменила у Рут Уотсон в 2008 году.

Она также является племянницей сэра Рокко Форте, одного из самых известных имен, связанных с гостиничным бизнесом. Он, основавший свою гостиничную империю вместе со своей сестрой Ольгой Полицци в 1996 году, владеет и управляет 14 отелями класса люкс по всей Европе.

Новости туризма

В то время как такие популярные туристические направления, как Рим, Венеция и Милан, переполнены летним туризмом, опытные отдыхающие ищут более тихие, малоизвестные варианты. По словам Джоанн Линн, руководителя Riviera Travel, Базиликата - один из самых захватывающих и малоизвестных регионов Италии.

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