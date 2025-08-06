Военный открыл огонь по другим солдатам.

На американской армейской базе Форт Стюарт в Джорджии один из солдат открыл огонь по своим коллегам. Стрелка удалось задержать вскоре после инцидента, пишет The Telegraph.

Отмечается, что стрельба произошла в зоне 2-й бронетанковой бригады примерно в 11 утра по местному времени. Все пятеро пострадавших были военными. Уже в 11:35 по местному времени стрелка задержали.

Журналисты выяснили, что пострадавшим солдатам оказали медицинскую помощь на базе, после чего их доставили в армейский госпиталь. Во время стрельбы персоналу приказали оставаться внутри и закрыть все окна и двери.

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"Инцидент остается под следствием, и никакая дополнительная информация не будет обнародована до завершения расследования", - рассказали журналистам армейские власти.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что чиновники остаются в тесном контакте с правоохранительными органами, которые работают на месте инцидента. Он добавил, что опечален сегодняшней трагедией.

"Мы помним жертв, их семьи и всех тех, кто откликнулся на призыв служить, в наших сердцах и молитвах, и просим всех жителей Джорджии сделать то же самое", - сказал Кемп.

В издании отметили, что на базе Форт Стюарт проживает более 10 000 человек, включая солдат и гражданских. Местные школы также были закрыты из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила во время брифинга, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе на базе Форт Стюарт.

"Белый дом следит за ситуацией", - сказала она.

Стрельба в центре Нью-Йорка - что известно

Напомним, что 29 июля в небоскребе Нью-Йорка на Манхэттене произошла массовая стрельба. 27-летний житель Лас-Вегаса Шейн Тамура открыл огонь из штурмовой винтовки, убив четырех человек. После этого он покончил с собой.

Правоохранители рассказали, что у мужчины были проблемы с психикой. Мотив нападения неизвестен.

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