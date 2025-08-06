Этот пирог станет любимым летним лакомством.

Лето является лучшим временем года для приготовления персикового пирога. Поэтому известная кулинарка Марта Стюарт поделилась своим рецептом этого десерта, который станет прекрасным лакомством к любому событию.

Ингредиенты:

5 персиков;

300 г сахара;

¼ чашки кукурузного крахмала;

1 столовая ложка свежего лимонного сока;

¼ чайной ложки молотого имбиря;

½ чайной ложки соли;

2 столовые ложки несоленого масла, нарезанного небольшими кусочками;

мука для присыпки;

охлажденное тесто Пате Бризе;

1 большой яичный желток для смазывания яйцом;

1 столовая ложка жирных сливок для смазывания яйцом;

мелкий сахар для посыпки.

Способ приготовления

В большой миске смешайте персики, сахар, кукурузный крахмал, лимонный сок, имбирь и соль.

Далее раскатайте тесто и выложите на дно формы. К тесту добавьте начинку из персиков, посыпьте сливочным маслом. Остальное тесто положите наверх начинки.

С помощью кухонных ножниц обрежьте остатки теста, после чего загните его под себя, чтобы образовался толстый, крепкий край.

"Большим и указательным пальцами одной руки осторожно прижмите тесто к указательному пальцу другой руки. Продолжайте по всему периметру пирога. С помощью ножа для чистки овощей сделайте несколько отверстий в верхнем корже. Поставьте пирог в холодильник на 20 минут", - советуют в материале.

Разогрейте духовку до 200 °C. Положите охлажденный пирог на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Далее взбейте яичный желток и сливки в маленькой миске, смажьте верхнюю корочку, посыпьте сахарной пудрой.

Поставьте пирог в духовку и выпекайте 10 минут, после этого уменьшите температуру до 180 °C. Продолжайте выпекать, пока нижняя и верхняя корочки не станут золотистыми, примерно 50-80 минут.

После этого переложите пирог на решетку, дайте ему остыть по крайней мере 4 часа или до следующего утра.

Как хранить персиковый пирог

Если вы храните пирог ночью, то накройте его фольгой и не ставьте в холодильник, ведь это сделает корочку влажной.

"Остатки персикового пирога можно хранить при комнатной температуре, накрыв фольгой, до 2 дней или в холодильнике до 4 дней. Для более длительного хранения пирог нужно очень плотно завернуть в полиэтилен, затем накрыть слоем фольги и заморозить на срок до 3 месяцев", - пояснили в публикации.

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