В частности, он затронул вопрос вторичных санкций.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд заявлений относительно войны России против Украины и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время общения с прессой американский лидер заявил, что переговоры с Путиным были "очень хорошими", сообщает Clash Report. В то же время прорывом нынешние американо-российские отношения с участием спецпосланника Стивена Уиткоффа он бы не назвал, ведь речь идет о постепенной работе.

Трамп также заявил, что есть "очень хороший шанс" что состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Путиным.

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"У Уиткоффа был очень хороший разговор сегодня. Есть очень хороший шанс, что мы очень скоро закончим этот долгий сложный путь. Конкретных прогнозов не хочу давать, потому что до этого я слишком часто был разочарован", – добавил он.

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