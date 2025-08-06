По данным издания, вскоре после этого он планирует провести совместную встречу с Путиным и Зеленским.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным лично на следующей неделе. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что после возможной встречи с российским диктатором Трамп хотел бы также провести трёхсторонние переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам источников, Трамп раскрыл свои планы в телефонном разговоре с европейскими лидерами в среду. Встречи будут проходить только с этими тремя людьми, без участия европейских коллег.

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"Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль на встречах, посвященных прекращению насилия между Россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, похоже, приняли слова Трампа", - сообщил один из источников, знакомых с ходом разговора.

Отмечается, что не сразу стало ясно, согласился ли Путин или Зеленский с планом, который описал Трамп. Но Зеленский присутствовал на телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами. В разговоре также участвовали лидер Великобритании, канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Война в Украине - усилия Трампа

Трамп провёл личную встречу с Зеленским на похоронах Папы Франциска в Риме ранее в этом году. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался присоединиться к встрече, которая прошла в соборе Святого Петра, но получил отказ от Трампа, который обычно предпочитает двусторонние встречи.

Трамп уже несколько месяцев не может прийти к мирному соглашению между Россией и Украиной после более чем трёх лет войны. Он несколько месяцев пытался предоставить Путину возможность сесть за стол переговоров. Однако в последнее время он публично его раскритиковал, заявив, что российский лидер просто пытается выиграть время.

Последний визит Уиткоффа в Москву состоялся на фоне угрозы Трампа ввести вторичные санкции против России на фоне отсутствия прогресса в достижении мира.

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