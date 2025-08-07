Если законопроект примут, беженцы будут получать помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища – она меньше, чем нынешние выплаты для украинцев.

В Германии планируют сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины. Об этом свидетельствует законопроект, с которым ознакомилось агентство Reuters.

По оценкам, этот шаг может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого беженца. Сейчас украинцы, которые прибывают в Германию, убегая от войны, пользуются преимуществами Директивы Европейского Союза о временной защите. Она позволяет им претендовать на социальные выплаты без прохождения процедуры предоставления убежища.

Но согласно новому законопроекту, беженцы из Украины, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища. Она является меньшей.

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По данным немецкого правительства, в стране сейчас проживает около 1,25 миллиона беженцев из Украины. При этом около 21 000 человек въехали в страну впервые в период с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Проект закона должен быть одобрен кабинетом министров и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу до конца года, добавляет агентство.

"Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы, поскольку она пытается сэкономить на расходах на социальное обеспечение. В воскресенье премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить из числа тех, кто получает более высокие выплаты, всех украинских беженцев, а не только новоприбывших", – говорится в материале.

Беженцы из Украины в Европе: другие новости

Правительство Венгрии собирается сократить объемы поддержки украинских беженцев. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, уровень помощи, который предоставляли украинцам ранее, является слишком высоким.

При этом аналитический обзор Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" свидетельствует о том, что страны Европы получают от украинцев больше налогов, чем тратят на помощь им. К примеру, вклад украинцев в прирост ВВП Польши в 2024 году достиг 2,7%.

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