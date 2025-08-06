В Вашингтоне пока не хотят делать пространных заявления, очевидно, ожидая детального отчета Уиткоффа.

Спецпосланник президент США Стив Уиткофф уже возвращается из Москвы, но в Вашингтоне пока не готовы назвать удачными или неудачными его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Так, во время встречи министра иностранных дел Сербии Марко Джурича и государственного секретаря США Марко Рубио они вышли к прессе для протокольного фото. Кто-то из журналистов в спешке успел спросить, стоит ли ожидать новых санкций США против России после встречи Виткоффа с Путиным.

В ответ на этот вопрос Рубио сообщил, что он уже имел разговор с Уиткоффом, который сейчас возвращается из Москвы.

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"В течение дня у нас будут еще некоторые обсуждения, и, надеюсь, будут сделаны некоторые заявления, так что посмотрим. Возможно, положительные, а возможно, и нет", - добавил Рубио, после чего убежал от журналистов, игнорируя последующие вопросы.

Визит Уиткоффа в США

Как писал УНИАН, сегодня в Кремле специальный посланник президента США Стив Уиткофф провел трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным. В Кремле разговор назвали "полезным и конструктивным". Сообщалось, что обсудили войну в Украине и "перспективы возможного развития стратегического сотрудничества США и РФ.

Американская сторона до сих пор не делала заявлений об итогах разговора. Накануне западные СМИ писали, что задача Уиткоффа, вероятно, заключалась в том, чтобы предупредить Путина о недопустимости каких-то агрессивных реакций в ответ на новые санкции, которые, очевидно, будут введены в ближайшие дни.

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